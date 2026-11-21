Max Verstappen en George Russell zullen nooit de beste vrienden worden. Daarvoor verschillen de twee F1-coureurs te veel van elkaar. Vannacht kwamen Verstappen en Russell elkaar weer tegen. Daar was Russell achteraf niet zo over te spreken.

Wat is er vannacht gebeurd? Tijdens de nietsbetekenende derde vrije training rijden Russell en Verstappen op The Strip. Beide coureurs zijn bezig met een snel rondje en willen niet gehinderd worden. Verstappen heeft wat meer snelheid en gaat de Mercedes voorbij. In de remzone komt Russell echter terug. Verstappen wil de vrije ruimte voor zich niet opgeven en begint te verdedigen, in een oefensessie. Russell drukt zijn auto er toch langs waardoor er licht contact ontstaat en Verstappen ook maar ternauwernood uit de muur blijft.

De stewards kijken naar het incident en wijzen Verstappen als de schuldige aan. Volgens de FIA remde Verstappen eerder dan verwacht en veranderde van richting tijdens het remmen. En dat mag niet. In het document staat: “De Stewards waren van oordeel dat de richtingsverandering van auto 3 tijdens het remmen onvoorspelbaar was en bijdroeg aan de situatie waarin auto 63 naar de binnenkant moest uitwijken om contact te vermijden.’’ Verstappen krijgt echter geen straf voor het incident, want daarvoor vinden de stewards het ongelukje niet ernstig genoeg. Verstappen komt weg met een waarschuwing.

Russell haalt uit naar Verstappen

Met de waarschuwing van de FIA voor Verstappen lijkt het verhaal uit, maar George Russell komt nog met een vervolg. Tegen Sky Sports zegt Russell na VT3: “Er staat niets in de regels dat zegt dat je iemand niet mag inhalen die aan een ronde begint, maar als je dit doet, naai je diegene keihard. En hij doet dit week in, week uit bij veel coureurs en iedereen accepteert het maar. Ik ga niet zomaar accepteren dat iemand mij op deze manier naait en hier rondloopt alsof hij groter en beter is dan alle anderen. Iemand moet een keer tegen die gast opstaan.” Stoere praat van de doorgaans zo correcte Brit.