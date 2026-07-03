Russen bouwen nieuwe BMW's van overgebleven onderdelen

Sinds de oorlog in Oekraïne begon in 2022, trok BMW zich razendsnel terug uit de Russische markt. Maar dat wil niet zeggen dat de vraag naar BMW's daar ook is afgenomen. En dat zorgt dan weer voor een opmerkelijke handel in fonkelnieuwe BMW's waar BMW niets mee te maken heeft.

In de tijd voordat Rusland besloot Oekraïne binnen te vallen, was Rusland een best lucratieve markt voor BMW. De Duitse autofabrikant had zelfs een assemblagelijn, onder beheer van het Russische Avtotor, in de stad Kaliningrad waar tussen 1999 en 2022 meer dan 261.000 vierwielers in elkaar werden geschroefd. Na die tijd kwamen er, zonder tussenkomst van BMW, nog eens zo'n 145 BMW's uit diezelfde fabriek rollen.

Zonde om onderdelen niet te gebruiken

Hoe dat kan? Volgens Russische media lagen er nog voldoende onderdelen in de fabriek waarmee de betreffende BMW's gebouwd konden worden. Of tenminste, tot op een bepaald niveau, want er waren nog wat hordes die genomen moesten worden. Zo misten er nog wat uitwisselbare onderdelen zoals slangetjes die de illegale fabrikant uiteindelijk ergens anders vandaan heeft getrokken om toch de niet helemaal echte BMW's in elkaar te schroeven.

Een ander punt, wat de verkoper als een feature aangeeft, maar wat volgens BMW juist een gevaar kan zijn, is dat deze illegaal gebouwde BMW's geen connectie met de servers van BMW hebben en dus ook niet voorzien kunnen worden van moderne software. Daarnaast stelt de Duitse autobouwer dat het heel goed mogelijk is dat de koper van deze auto's teleurgesteld kan zijn in zijn alles behalve goedkope aankoop, aangezien er bij de fabricage en aflevering geen kwaliteitscontrole is geweest.

Dit kosten de unieke creaties

Over die prijs: Een echte neppe BMW X5 of X6 van Russische makelij moet tussen de 11,9 en 12,9 miljoen roebel opbrengen. Omgerekend is dat tussen de 134.000 en 146.000 euro. Daarvoor koop je waarschijnlijk wel een toekomstig collectors-item, want de auto's hebben de looks van 2022-modellen en de papieren van een 2025-model.

Eerder schreven we al dat Russische handelaren in samenwerking met Chinese dealers een handige manier hadden gevonden om nieuwe BMW's het Rusland binnen te krijgen. Hiervoor zorgden ze ervoor dat de geïmporteerde auto eerst op papier verkocht werd, waardoor hij niet langer 'nieuw' was en dat de import iets makkelijker maakte. Vervolgens werden de luxebakken van andere merklogo's voorzien, om zo op papier helemaal geen BMW te importeren.

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