Volvo heeft nu ook een Russisch zustermerk

Sinds de Russische invasie in Oekraïne is vrijwel alle import van westerse producten naar Rusland afgesloten. Zo ook Volkswagen, die een assemblagefabriek had in samenwerking met de Russische autofabrikant Gaz. Die fabriek zit in Nizjni Novgorod ten oosten van Moskou. Hier werden onder andere Volkswagens en Skoda’s gefabriceerd voor de Russische markt. Vanzelfsprekend heeft Volkswagen hier afstand van genomen na de inval van Rusland in Oekraïne. Nu gaat de fabriek gebruikt worden voor de Volga, die een nieuw leven ingeblazen wordt sinds het geen auto’s meer gemaakt heeft sinds 2010.

Omgebouwde Geely’s

Er komen twee modellen. De K50 en de C50, beide modellen zijn op basis van bestaande Geely-modellen. De K50 is in de basis een Geely Monjaro, er zit alleen een net andere grille op, andere wielen en uiteraard andere logo's. De oplettende lezer beseft zich inmiddels ook dat ook Volvo onderdeel is van Geely en logischerwijs gebruiken zij ook dit platform. De Volvo XC40 is op het CMA(Compact Modular Architecture) gebouwd, de Monjaro is hier ook op gebouwd, de Russische variant staat ook op het CMA platform maar kun je schalen onder CMA light. Ze gebruiken namelijk een vereenvoudigde variant van het platform met minder staalsoorten, lichtere veiligheidseisen en eenvoudigere elektronica.

Onder de motorkap krijg je de bekende 2.0 liter diesel die Volvo ook gebruikt met 238 pk die alle vier de wielen aandrijven. In Rusland is er gewoon nog een dieselvariant, beter gezegd, er is niet eens een benzine variant. Dat is in Nederland niet meer voor te stellen tegenwoordig.

De C50 is gebaseerd op de Preface van het eerder genoemde Chinese merk, zoals op de foto's te zien, vrijwel een op een. Deze duplicaat wordt geleverd met een 150 of 200 pk sterke viercilinder. In tegenstelling tot de K50 wordt de C50 via de voorwielen aangedreven. Ook de C50 is onderhuids een Volvo, net zoals de K50 is de sedan ook gebouwd op het CMA platform. Zoals te zien is op onderstaande foto's zijn de auto's alleen nog te onderscheiden door vooral de grille en vanzelfsprekende de logo's.

De designtaal van Volvo is sinds dat ze onderdeel zijn van Geely over de gehele vloot uitgesmeerd, dus daardoor lijkt de buitenkant erg op een bepaald model maar is het onderhuids toch een andere auto. Om wel wellicht een zelfde uitstraling te krijgen als dat Volvo's doorgaans doen, promoten ze zelf op de website van Volga dat dit de reïncarnatie van status, een sedan in zakelijke klasse moet gaan worden. Hiermee refereren ze wellicht met het feit dat de Volga's vroeger gebruikt werden als overheidsauto's en taxi's. Poetin zijn eerste auto was zelfs een Volga, de GAZ M21 wel te vertellen.

Van Volkswagen naar Volga

Niet voor Nederland

Deze uit de dood herrezen Volga’s gaan we hier niet snel tegenkomen. Ze zijn bedoeld voor de Russische markt en mogelijk voor een paar omliggende landen. Voor Nederlandse liefhebbers blijft Volga voorlopig iets voor het verleden. Al is er voor de geïnteresseerde wel een alternatief: er staat momenteel nog een Volga uit 1968 op Marktplaats. Dat is dan weer wél echt Russisch staal. Zie hier.