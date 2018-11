Rymax heeft een nieuwe Nederlandse babekalender

En die doet zeker niet onder voor de Duitse concurrentie.

De verschillende babekalenders van talloze toeleveranciers uit de automotive sector zijn inmiddels een prachtige traditie geworden. Over het algemeen zijn het vooral de Duitsers die zich wagen aan de schmutzige plaatjes, maar er zijn ook partijen uit andere landen die de handschoen oppakken, zoals bijvoorbeeld Pirelli en het Nederlandse Rymax.

Waar Pirelli zich soms pleegt te verliezen in arty-farty geneuzel, is de aanpak van Rymax wat traditioneler: dikke auto’s, lekkere babes, veel moeilijker dan dat maakt de Nederlandse smeermiddelen fabrikant het niet. En daar is helemaal niks mis mee. Voor 2018 had Rymax al een leuke collectie kiekjes verzameld en de kalender voor 2019 doet daar zeker niet voor onder. Althans, dat is mijn bescheiden mening. Kijk en oordeel zelf, in de gallery.

Dank Daniel voor de tip!