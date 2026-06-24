Het einde van de onnodig hoge EV is nabij

Als je ooit in een elektrische auto bent gestapt en de stoel op de laatste stand hebt gezet en bedacht "de stoel is stuk, dit moet lager kunnen", dan ben jij iemand die blij wordt van dit nieuws.

Als iemand die vermoedelijk veel geeft om een fijne (lees: lage) zitpositie als je achter het stuur zit, loop je er vaak tegenaan dat dit bij EV's simpelweg onmogelijk is. Dat komt doordat veel autofabrikanten de enorme lading accucellen simpelweg in de bodem van de auto verwerken, wat ervoor zorgt dat het gehele interieur, en dus ook de zitpositie, een aanzienlijk aantal centimeters omhoog komt. Als het aan 's werelds grootste accubouwer CATL ligt, dan is dat probleem binnenkort verleden tijd.

Het Chinese bedrijf heeft een patent ingediend waarin een nieuw accu-ontwerp staat beschreven wat het mogelijk moet maken om elektrische sportwagens weer lage vorm te geven die ze zouden moeten hebben. Met andere woorden: CATL heeft een manier gevonden om de hoogte van accupakketten zodanig te verminderen, dat de zitpositie, en daarmee ook de daklijn, aanzienlijk omlaag kan.

Hetzelfde in minder

Het patent, dat door Sina werd gevonden, draait om het verlagen van de accucellen zonder dat daarmee het vermogen daalt. Met andere woorden: CALT verhoogt met de nieuwe opbouw van accucellen de energiedichtheid. Ook zou de nieuwe vorm de levensduur en veiligheid van de cellen aanzienlijk verbeteren.

Hoeveel lager de accucellen precies kunnen worden met de technologie uit het patent, wordt helaas nog niet duidelijk. Een andere oplossing die we ook al wel eens gezien hebben is het weglaten van accucellen onder de stoelen. Maar dat vraagt een wat creatievere aanpak van autofabrikanten. Iets wat niet in alle segmenten een optie is.

Daarnaast is het sowieso nog maar de vraag of we de lagere accucellen überhaupt ooit in het echt zullen gaan zien. Patenten worden niet altijd daadwerkelijk realiteit. Het zijn soms ook enkel vastgelegde ideeën die ervoor zorgen dat de concurrentie er niet mee aan de haal kan gaan.

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