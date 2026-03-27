‘s Werelds grootste autobouwer kijkt dood in de ogen: ‘dit overleven we niet’

Als er ergens veel dingen aan het veranderen zijn, dan is het wel in de autowereld. We zitten middenin een energietransitie, waar lang niet alle autobouwers blij mee zijn. Marktaandelen verschuiven maandelijks, voornamelijk meer en meer richting China. Maar als we Toyota mogen geloven, dan staat het merk aan de rand van de afgrond en wordt het over de rand geduwd als er niets verandert.

Vechten voor het leven

Dat zijn de woorden van CEO Koji Sato van Toyota, die tijdens een bijeenkomst van 484 toeleveranciers aan de noodklok trok. “Tenzij er iets verandert, gaan wij dit niet overleven”, zei de topman stellig. “Ik wil graag dat iedereen hier dit gevoel van crisis met zich meeneemt. Op dit moment vechten we in de auto-industrie voor ons leven.”

Het is niet meer dan logisch dat men bij Toyota het idee heeft dat het water aan de lippen staat en dat het peil blijft stijgen. Het bedrijf was tot dusver erg traag met het meegaan in de transitie naar elektrische aandrijving en bleef erg conservatief en veilig inzetten op hetgeen ze weten dat werkt. Daardoor kun je best stellen dat ze de boot tot op zekere hoogte gemist hebben en ze dus voor een groot gedeelte zichzelf te danken hebben voor de positie waarin het verkeert.

Paniek om niks

Toch is die situatie helemaal niet zo ernstig als Sato doet voorkomen. Toyota staat er, ondanks een kleine dip vorige maand, best goed voor. Het is nog steeds ‘s werelds grootste autobouwer op autoverkopen en verscheept op jaarbasis zo’n 11 miljoen auto’s met een prima marge. Sterker nog, vorig jaar werd een verkooprecord geboekt, al daalde de winst wel met zo’n 8 procent.

Toegegeven: dat hoeft natuurlijk niet zo te blijven. Gelukkig is de aankomende CEO Kenta Kon zich daar terdege bewust van en is hij voornemens om de kosten te verlagen.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de extreem rigoureuze kwaliteitscontrole iets los te laten. Toyota staat erom bekend om onzichtbare onderdelen af te keuren op cosmetische afwijkingen. Met andere woorden: onderdelen die een koper nooit te zien krijgt, kunnen naar de bak verwezen worden, omdat ze een kleine verkleuring hebben. Dat kost niet alleen Toyota, maar ook de toeleveranciers bakken met geld.

Ondertussen zegt Sato, die over een paar dagen Toyota achter zich laat, dat de autobouwer een lastige strijd te wachten staat. Een waar het niet alleen door kan komen, maar waarbij het vooral samengewerkt moet worden om te kunnen overwinnen. “Daarom moeten we onze productiviteit over het algemeen verbeteren”, aldus Sato. “Niet alleen als losse bedrijven, maar als een algehele industrie. Laten we transformeren hoe we vechten om ons leven zeker te zijn.”