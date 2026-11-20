Saab lukte het niet om maar in leven te blijven. Ook opvolger NEVS weet geen succes uit de Zweedse fabriek in Trollhättan te halen. Hoewel NEVS lekker bezig was met de Emily GT wordt de complete inboedel nu geveild in Zweden.

Saab en NEVS

Hoe zijn we hier gekomen? Nadat Saab in 2012 écht failliet ging, stapte het consortium NEVS (National Electric Vehicle Sweden) naar voren om de boedel en de fabriek in Trollhättan over te nemen. Het plan was helder: het merk nieuw leven inblazen met EV’s op basis van Saab-techniek. Omdat NEVS echter nooit de rechten kreeg om de merknaam en het bekende griffioen-logo van Saab te gebruiken, verdween de naam Saab van de neus. Na een korte opleving met een handvol benzine-9-3's en een elektrische versie voor de Chinese markt, kwam het bedrijf uiteindelijk in handen van de Chinese Evergrande Group.

De Emily GT

Alsof er een vloek heerst op Saab ging het hierna ook financieel slecht met Evergrande. Intussen werkten de overgebleven ex-Saab-werknemers in het geheim aan een nieuw project: de NEVS Emily GT. Toen deze strak gelijnde, duidelijk op Saab geïnspireerde elektrische vierdeurs GT in het voorjaar van 2023 aan het publiek werd getoond, liep autoliefhebbend Europa ermee weg.

Naast het ontwerp klopte ook de techniek. De Emily GT heeft vier elektromotoren die samen goed zijn voor zo'n 490 pk. Door de losse motoren per wiel heeft de NEVS ook nog eens torque vectoring. Op de tekentafel lag bovendien een gigantisch accupakket tot wel 175 kWh, goed voor een theoretische actieradius van bijna 1.000 kilometer. Er waren zelfs al plannen om na de sedan ook nog een shooting brake, coupé en cabrio te maken.

NEVS gaat ook onderuit

Het bedrijf bouwde meerdere prototypes en de eerste journalisten waren er erg over te spreken. Nu nog in productie brengen. En daar ging het mis. NEVS had geen geld om de Emily GT productierijp te maken. Toen de Chinese eigenaar in 2023 in financiële problemen raakte, werd NEVS in een zogeheten 'winterslaap' gezet en werd vrijwel al het personeel ontslagen.

In de jaren erna zocht de leiding van NEVS naar een investeerder om het project over te nemen. Er zouden nog wat gesprekken zijn geweest met geïnteresseerde partijen, maar tevergeefs. Na de veiling van de allerlaatste Saab 9-3's eerder dit jaar, ruimt NEVS nu ook op door de inboedel te veilen. Oh, en de fabriek in Trollhättan? Die wordt nu gebruikt om de moderne AC Cobra te bouwen.

De veiling























De overblijfselen van NEVS worden geveild via het Scandinavische veilinghuis Klaravik . Je kunt geen losse auto’s of onderdelen kopen: het project wordt als één item geveild. De hoogste bieder gaat naar huis met de enige vier rijdende NEVS Emily GT-prototypes die werden gebouwd, een werkende test-mule op basis van de Saab 9-3 en nog wat spullen die in fabriek lagen, zoals losse koetsen, reserve-onderdelen, gereedschap en technische tekeningen. Tegelijkertijd veilt Klaravik in een aparte veiling ook NEVS' andere grote ontwikkelingsproject, de Sango. Dit is een gedrocht van een voertuig dat ook nog eens de bacterie van de huidige auto-industrie is: een zelfrijdende robotaxi. Laat die maar gaan.