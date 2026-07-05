Saaie Toyota-crossover wordt cooler door Land Cruiser-behandeling

Saaie auto's moeten er zijn. Voor de mensen die een auto gewoon zien als witgoed, zijn dat eigenlijk de beste en meest compromisloze opties. Het ultieme witgoed heet al jaren Toyota Corolla, maar sinds de crossovergekte is de Corolla Cross misschien een nog wel beter voorbeeld. En ook al is een Toyota Corolla Cross met GR Sport-pakket stiekem best geinig aangekleed, zonder G16E-GTS uit de GR Corolla wordt het voor de liefhebber nooit echt een favoriet. Toyota probeert het nu de andere kant op en kijkt of de Corolla Cross misschien leuk kan worden met wat Land Cruiser-esque upgrades.

Het merk introduceert de Toyota Corolla Cross 'Z Adventure'. Waar de Corolla Cross steeds meer zijn SUV-streken lijkt te verliezen, maakt deze speciale editie het weer een soort mini-RAV4. Tegenwoordig is de Corolla Cross voorzien van een kleinere grille en een soort honingraatpatroon daaronder, maar wel in de kleur van het koetswerk. De Z Adventure trekt dat recht.

Toyota Corolla Cross Z Adventure

Er is namelijk sprake van een grille die lijkt op 'de oude'. Door het grote zwarte plastic stuk op de Toyota Corolla Cross Z Adventure moet de auto weer iets ruiger overkomen. Een plastic strip met Toyota uitgeschreven zoals de trucks en de Land Cruiser helpt daar ook mee. De 'urban' exterieurkleur genaamd Urban Khaki wordt gecontrasteerd door een zwart dak. En de bumpers met hun plastic stukken zijn wat meer uitgesproken.

Meteor Coating

Daarover gesproken: op de Toyota Corolla Cross Z Adventure komen bijzondere plastic bumpers terecht. Deze hebben een 'Meteor Coating'. Dat is een niet-egale afwerking van het plastic (een soort schuurpapier) om robuuster over te komen. Leuk bedacht, maar heeft wel een disclaimer nodig met hoe je het schoonmaakt. Zo veel mogelijk enkel schoonmaken met een hogedrukspuit en voorkom te hard wrijven om het schoon te krijgen. Dat gaat ten koste van deze bijzondere coating.

Vandaar dat Toyota de Meteor Coating aanbiedt als dealeroptie voor omgerekend 1.618 euro. Standaard heb je wel de robuustere plastic bumpers op de Toyota Corolla Cross Z Adventure, maar zonder coating. Dan valt ook op dat de grille niet Toyota erop heeft staan, maar het Corolla-logo dat het merk hanteert in Japan.

Dat geeft voor geïnteresseerden hier in Nederland nog een nadeel aan: de Toyota Corolla Cross Z Adventure is voor nu een Japans feestje. Letterlijk een feestje: het pakket is ter ere van 60 jaar Corolla. Als een Toyota-dealer in Japan aardig genoeg is, worden de Meteor Coating-bumpers wellicht gewoon naar jouw huis verstuurd. Dan ben jij echt wel de coolste in je Vinexwijk-straat.