Saleen zoekt een redder met een dikke portemonnee

Autofabrikanten halen meestal investeerders binnen via banken, grote fondsen of obscure miljardairs. En dan heb je Saleen. De Amerikaanse tuner en sportautobouwer dacht blijkbaar: waarom moeilijk doen als je het ook gewoon aan je fans kunt vragen? Ja, Saleen heeft geld nodig.

Koop aandelen, krijg een pet

Saleen Automotive heeft een investeringscampagne opgetuigd waarmee liefhebbers aandelen kunnen kopen in het bedrijf. Dat klinkt best als een serieuze zaak, en dat is het in principe ook wel. Maar de beloning die je daarvoor terug krijgt maakt het echt typisch Amerikaans.

Leg je 1.000 dollar in (ongeveer 930 euro), dan krijg je een gesigneerd digitaal investeerderscertificaat én een Saleen-pet. Kortom: je bent niet alleen aandeelhouder, maar ook meteen wandelend promotiemateriaal. Ga je nog een stap verder, dan worden de perks steeds gekker. Voor 1.500 dollar (1.400 euro) krijg je zelfs vroege toegang tot modelaankondigingen. Bij 5.000 dollar (4.650 euro) mag je zelfs aanschuiven bij een virtueel evenement met Steve Saleen himself.

Ben jij echt een serieuze speler met diepe zakken? Voor 10.000 dollar (9.300 euro) krijg je een fabrieksrondleiding. Bij 25.000 dollar (23.250 euro) mag je Steve persoonlijk ontmoeten. En als 50.000 dollar (ongeveer 46.500 euro) voor jou wisselgeld is, krijg je zelfs korting op een Saleen én een privé één-op-één op het circuit. Dat noemen ze nou commitment.

Grote ambities, kleine opbrengst

Saleen stelt dat de markt voor luxe performance-auto’s richting 1 biljoen dollar groeit tegen 2030. Het merk ziet zichzelf uiteraard als perfect gepositioneerd om daarvan een lekker hapje mee te pikken. Dat ongekende optimisme contrasteert alleen een beetje met de huidige tussenstand.

Tot nu toe heeft Saleen namelijk… 1.000 dollar opgehaald. Eén pet dus.

Meer dan alleen Mustangs

Dat Saleen nog leeft, vergeten veel mensen weleens. Het merk verkoopt nog steeds aangepaste versies van de Ford Mustang en Ford F-150. De bekendste is de Saleen 302, een Mustang met een supercharged 5,0-liter V8 en maar liefst 850 pk. Ook de Saleen SportTruck doet lekker mee met 775 pk.

Daarnaast werkt Saleen aan de lang aangekondigde S1 en de nog extremere S11 hypercar. Vooral die laatste moet hét nieuwe halo-model worden, al wachten we daar inmiddels ook al even op. En misschien is dat wel precies waarom Saleen nu geld zoekt. Supercars ontwikkelen kost immers absurd veel geld.

De vraag is vooral: is dit een slimme manier om kapitaal op te halen, of een licht wanhopige noodkreet? Hoe dan ook: als jij altijd al wilde zeggen dat je aandeelhouder bent van een sportwagenmerk, dan kan dat nu. Inclusief pet. Inschrijven kan gewoon hier.

Via: Motor1