Samsungtelefoons gaan je rijstijl bekritiseren

"Pas op voor die voetganger", "Kan je niet een beetje meer afstand houden?", "Moet dat zo hard door die bocht?" En natuurlijk de "Je laat je toch niet zomaar afsnijden!" zijn veel gehoorde uitspraken die van de bijrijdersstoel komen als je met meerdere mensen in een auto zit. Straks komt daar nog een iets minder menselijke commentator bij in de vorm van je Samsung telefoon.

De grootste smartphonemaker ter wereld weet dat menig mens met hun telefoon in de auto zit, en dat schept kansen, als we de Koreanen mogen geloven. Telefoons zijn namelijk uitgerust met legio sensoren die toch al de hele dag een oogje in het zeil houden, dus waarom dan ook niet tijdens het autorijden?

Inzicht in je rijkunsten

Het idee is dat een app genaamd 'Driving Insights', die in de volgende grote update van Samsungs One UI zit, het rijgedrag van de telefooneigenaar kan gaan monitoren. Niet om tijdens het rijden te klagen, maar om het gedrag in z'n geheel te analyseren en hierop vervolgens verbeterpunten te geven. Het kan ook zijn dat de app je enkel complimenten geeft als je je voorbeeldig door het verkeer beweegt.

Verwacht geen heel diepgaande analyses over hoe je bepaalde situaties beter had kunnen aanvliegen, of hoe je die ene bocht toch wat efficiënter had kunnen aansnijden. De telefoon heeft daarvoor te beperkte invoer van informatie. Het hele idee leunt op sensoren als de gyroscoop en de acceleratiemeter met daarbij aanvulling van GPS-locatie en de optie om te verbinden met apparaten in de buurt. Dit geeft ruwweg voldoende informatie om te beoordelen hoe vloeiend iemand zich over de weg stuurt, maar een telefoon kan hiermee nooit weten in wat voor verkeerssituatie een automobilist verzeild raakt en wat dit voor acties uitlokt.

Verdienmodel

Samsung steekt het in als een handige tool om een betere bestuurder te worden, maar tegelijk wordt het monitoren van rijgedrag ook al door verzekeringsmaatschappijen gedaan met losstaande tools. Deze beoordelen op ongeveer dezelfde manier hoe je rijdt en of je dit veilig doet. Mensen worden overgehaald om deze informatie te delen in ruil voor korting op de premie, mits er natuurlijk netjes gereden wordt. Het is niet ondenkbaar dat Samsung hun app uiteindelijk ook met de dienstverlening van verzekeraars gaat koppelen. Op die manier valt er nog wat aan te verdienen door de telefoonbouwer.