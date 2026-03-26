Scoop: VW EV's komen met goedkopere batterijen naar Nederland!

De VAG trekt niemand voor, ook het merk Volkswagen niet. Zo kregen de Ford Explorer en Capri en Skoda Elroq en Enyaq eerder een nieuw, goedkoper type batterij dan de elektrische modellen van Volkswagen. Na vandaag genieten ook de grote EV’s van Volkswagen van de kostenbesparende LFP-batterijen.

Volkswagen gaat hier volgende week pas over communiceren, maar wij hebben de informatie nu al. Iemand spotte een goedkopere ID.4- en ID.5-uitvoering in de Duitse configurator en deelde de informatie op Reddit. Later blijkt het om versies met de LFP-batterij te gaan.

VW met LFP in NL?

Volkswagen Nederland laat aan Autoblog.nl weten dat er aankondiging klaarstaat voor de ID.4 met daarin ''enkele wijzigingen voor het nieuwe modeljaar''. Er is dan ook nieuws te vertellen over de batterijkeuzes naast andere productwijzigingen. Die andere aanpassingen kunnen we grotendeels ook al invullen.

We gaan er vanuit dat VW dezelfde veranderingen doorvoert bij haar elektrische crossovers als Skoda heeft gedaan en Cupra nu doet met de Tavascan. Naast de LFP-batterijen is er gewerkt aan betere one-pedal driving, kun je de auto ont/vergrendelen met je telefoon en kregen de hulpsystemen een verbetering. In het geval van de Tavascan kreeg de topversie ook nog launch control, maar dat zal enkel bedoeld zijn voor Cupra en wellicht ooit Audi. Over Audi gesproken: het is nog onduidelijk of de Q4 e-tron ook een variant met LFP-batterij krijgt. We wachten nog op reactie van Audi Nederland.

Dit is de eerste aanzet van de VAG met LFP-batterijen. Bij de lancering van de ID. Polo op de MEB+-platform gaat de LFP-batterij weer een grote rol spelen bij de instapyuitvoering. De elektrische Polo is er straks met 37-kWh LFP-accu, maar ook met 52-kWH NMC-batterij. De eerste zal de goedkope versie van net geen 25.000 euro zijn, de ander de wat kostbare met meer actieradius.

Specificaties

Net als de eerder genoemde instapper - en de nieuwe goedkoopste Cupra Tavascan-uitvoering - heeft de Pure-uitvoering 190 pk aan vermogen en een 58-kWh LFP-accu. Bij de ID.4 zorgt het nieuwe batterijpakket voor 436 kilometer aan actieradius en bij de ID.5 voor 446 kilometer. Opladen gaat met maximaal 105 kW. Je hebt 26 minuten nodig om van 10 naar 80 procent op te laden.

Het interessantste van de LFP-batterijen voor de Nederlandse klanten wordt de nieuwe vanafprijs. De Nederlandse prijzen van de nieuwe Skoda’s, Cupra en VW’s zijn nog onbekend, maar die van de Fords hebben we wel. De Explorer en Capri werden beide 4.000 euro goedkoper en kosten nu respectievelijk minimaal 38.950 en 40.850 euro.

Kan Volkswagen dat evenaren? In Duitsland niet. Bij beide modellen gaat de vanafprijs met 2.335 euro naar beneden in het thuisland van Volkswagen. Doet VW hetzelfde in Nederland, dan ga je hier voor de ID.4 tenminste 37.655 euro betalen en 45.655 euro voor de goedkoopste ID.5. Wellicht krijgen we hier volgende week al antwoord op.