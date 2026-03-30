Scoor een Focus ST met wat werk bij Domeinen

Ford is helaas gestopt met hot hatches. In september rolde de allerlaatste Focus ST van de band. En de Focus RS heeft al jaren geleden het veld moeten ruimen. Daarom zul je toch naar de occasionmarkt moeten kijken. We hebben een exemplaar gevonden dat zeker niet de hoofdprijs moet kosten.

Klappertje gemaakt

Deze Focus ST staat namelijk bij Domeinen en hij verkeert niet in concoursstaat. Deze Focus ST heeft een klappertje gemaakt. Over de toedracht kunnen we alleen maar speculeren. Wie weet is het gebeurd tijdens een politieachtervolging. Of misschien had de bestuurder gewoon even niet zijn focus op de weg. Het kan allemaal.

Wat er ook gebeurd is, het resultaat is dat de auto in gehavende toestand bij Domeinen staat. De auto is provisorisch een beetje opgelapt met ducttape en niet-matchende velgen aan de voorkant. De grootste schade zit rechtsvoor, maar de linkerkant is ook niet schadevrij. Als je goed kijkt, zie je dat het linkervoor- én achterportier beschadigd zijn. Je bent dus niet klaar met een voorbumper, een voorscherm en een koplamp.

Old school hot hatch

In de basis is het natuurlijk wel een toffe bak. Onder de kap ligt de 2.0 EcoBoost, die goed is voor 250 pk en 366 Nm aan koppel. Deze is gekoppeld aan een handbak, voor het old school hot hatch-gevoel. Het gaat hier ook om de luxer aangeklede ST-3, met volledig lederen bekleding en meer. Volgens de kilometerteller staat er 143.846 op de klok. Of dat klopt laten we even in het midden.

Als je denkt: ik laat deze even aan me voorbijgaan, dan snappen we dat volledig. Maar als je deze auto voor een appel en een ei op de kop kunt tikken en je bent een beetje handig, dan is het misschien interessant. Een bod uitbrengen kan op Onlineveilingmeester.nl.