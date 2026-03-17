Scoor een gelimiteerde Audi RS3 bij Domeinen!

Deze RS3 is zeldzamer dan de RS3 competition limited, en nog goedkoper ook.

Als je nieuw een gelimiteerde Audi RS3 koopt ben je een godsvermogen kwijt. Dat leerden we vorige week toen Audi de RS3 competition limited onthulde. Deze kost in Nederland minimaal €151.490. We hebben echter een goedkoper alternatief gevonden, en wel bij Domeinen.

RS3 performance edition

Dit lijkt misschien een gewone RS3, maar ook dit is een special edition. Bij Domeinen weten ze het ook niet, maar het gaat hier om een RS3 performance edition. Hier zijn er maar 300 van gemaakt. Van deze specifieke variant – de Sportback – zelfs nog minder, want bij die 300 exemplaren is ook de sedan in begrepen. Van de RS3 competition limited worden er 750 gebouwd, dus deze auto is gewoon zeldzamer.

Je kunt de RS3 performance edition vooral herkennen aan de matgrijze kruisspaaksvelgen. Deze waren destijds exclusief voor deze limited edition, maar tegenwoordig kun je ze ook gewoon in de configurator bestellen. Hetzelfde geldt voor de zwarte accenten, dus echt uniek is deze auto niet. Daar moeten we eerlijk in zijn.

Wel uniek is het vermogen van 407 pk. De standaard RS3 heeft 400 pk, dus je krijgt er welgeteld 7 pk bij. Knappe jongen die dat gaat merken, maar je kunt wél zeggen dat je meer vermogen hebt dan een RS3 competition limited. Die heeft namelijk gewoon 400 pk.

300 km/u

Deze RS3 is overigens niet alleen gelimiteerd op 300 exemplaren, maar ook op 300 km/u. De standaard RS3 en de RS3 competition limited zijn afgesteld op 290 km/u. Dus met deze auto ga je een race op de Autobahn mooi winnen.

Uiteindelijk is deze special edition vooral een heel dik aangeklede RS3. De performance edition had standaard de nodige extra’s, zoals kuipstoelen, een adaptief onderstel en carbon-keramische remmen. Die laatste kun je herkennen aan de blauwe remklauwen. In het interieur zien we matchende blauwe stiksels, een blauwe 12-uurs markering op het stuur en blauwe gordels.

Kilometerstand

De auto dateert uit 2023, en met 21.213 kilometer is dit nog een maagdelijk exemplaar. Uiteraard wel met de disclaimer: als de kilometerstand klopt. Een NAP-check gaat ‘m helaas niet worden, want er zit geen kenteken bij.

Of het echt een koopje gaat zijn, valt nog te bezien. Na één dag staat het hoogste bod al op €31.531 en de veiling loopt nog 8 dagen. Mocht je ook een bod willen uitbrengen, dan kan dat op Onlineveilingmeester.nl.

