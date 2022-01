Een echte Brabus G500 4×4² die je met een beste korting kunt bezitten! Helaas is er wel zoals altijd een ‘maar’.

De Mercedes G-Klasse van de vorige generatie is zo’n auto die eigenlijk te lang is uitgemolken. Want de G-Klasse (W463) dateert stiekem al van 1979. Goed, er is in de jaren dat ‘ie in productie was (en is) erg veel aan veranderd waardoor het plaatwerk en het interieur moderner zijn dan dat, maar de basis is nooit erg rigoureus aangepakt.

Topversie

Dat betekent niet dat Mercedes de prijzen zo zuinig houdt dat het ook voelt als een auto uit 1979. De G63 en G65 AMG namen makkelijk een hap van meer dan een half miljoen uit je budget. En dan was er nog de speciale G500 4×4², de bizarre 4.0 V8 versie van de G-Klasse die lekker hoog op zijn poten stond met dank aan portaalassen. En die kon je dan ook nog eens naar Brabus sturen. Laten we het zo zeggen: voor minder dan een half miljoen hoefde je het niet te proberen bij Brabus. En dan blijken de prijzen nog steeds hoog te zijn, inmiddels bijna zes jaar later.

Brabus G500 4×4² occasion voor weinig

Toch komt er een Brabus G500 4×4² als occasion op ons pad die helemaal niet bizar duur lijkt te zijn. Het zwart op zwarte exemplaar, een echte Brabus, kost slechts 147.500 euro. Goed, dat is nog steeds veel geld voor een opgehoogde terreinwagen uit 1979, maar weinig voor een Brabus G500 4×4².

Als het te mooi lijkt om waar te zijn, is dat het vaak ook. Je bent namelijk nog niet helemaal klaar om weer de weg op te gaan met deze Brabus G500 4×4² occasion. Het is namelijk een schadeauto. De auto heeft een kleine aanvaring gehad linksvoor. Er mist een stuk van de grote wielkast en de bumper, koplamp en het voorscherm moeten even vervangen worden. Verder lijkt het niet te veel gezeik te zijn: het wiel zit er nog goed onder, de airbags zitten er nog in en verder is ‘ie nog volledig intact.

Mocht je dus een kekke G-Klasse willen voor relatief weinig geld en ook nog eens handig zijn, dan is het best een deal. Al durven we 147.500 euro niet perse goedkoop te noemen. Kopen kan op Schadeauto’s.nl.