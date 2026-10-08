Shell casht op schaarste: Oliegigant pakt recordwinst

Terwijl de consument aan de pomp de hoofdprijs betaalt voor benzine en diesel, klotst het geld bij Shell tegen de plinten. En dat allemaal dankzij de wereldwijde schaarste.

De marges op het raffineren van aardolie zijn in korte tijd bijna verdubbeld. Waar Shell in het voorgaande kwartaal nog een raffinagemarge van 24 dollar per vat noteerde, schoot dat tarief in het afgelopen kwartaal omhoog naar maar liefst 42 dollar per vat. Bijna twee keer zoveel dus! Het bedrijf zou nog nooit zoveel winst hebben gemaakt met het omzetten van ruwe aardolie naar brandstoffen als benzine en diesel als in het derde kwartaal van dit jaar .

Hoe kan Shell zoveel winst draaien als er schaarste is?

De bepalende factor achter de winstsprong is natuurlijk de opgelopen krapte op de internationale brandstofmarkt. Toch schuurt het zowel aan de vraag- als de aanbodkant. Wereldwijd draaien veel raffinaderijen niet op volle capaciteit, mede door verstrengde milieuregels. Tevens blijven sancties en verschuivingen in handelsroutes de toevoer van zowel ruwe olie als afgewerkte brandstoffen ontregelen.

Aan de andere kant: ondanks de hoge prijzen aan de pomp blijft de wereldwijde vraag naar met name diesel en benzine onverminderd hoog. Omdat het aanbod de vraag niet bijhoudt, stijgen de marges voor raffinadeurs die wél op volle toeren kunnen draaien. Shell plukt daar als een van de grootste spelers ter wereld direct de vruchten van.

De nuance

Het staat buiten kijf dat Shell en andere oliemaatschappijen flink cashen op deze oliecrisis. Het is een simpel voorbeeld van vraag en aanbod. Overigens is het wel belangrijk om te benoemen dat die 42 dollar raffinagemarge per vat nog niet rechtstreeks op de rekening van Shell komt. Van dat bedrag moeten nog zaken als onderhoud, personeelskosten, transport (wat de afgelopen tijd erg lastig was over de Rijn) enzovoorts van af.

Maar toch: moet de NAVO of een andere wereldwijde instantie niet ingrijpen? Sommige overheden geven bakken met geld uit om de brandstofprijzen laag te houden terwijl de grote bedrijven er beter van worden.

Hoofdfoto: shelldewetering

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