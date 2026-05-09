Shell ziet winst bijna verdubbelen door torenhoge olieprijzen

Wie de afgelopen maanden huilend naast de pomp heeft gestaan, kan zichzelf troosten met het heuglijke feit dat iemand wél een fantastische tijd beleeft. En die iemand heet Shell. Terwijl verdrietige automobilisten zich afvragen of Euro 95 inmiddels met truffelolie wordt gemengd, heeft de oliegigant een kwartaal achter de rug waar menig supercarfabrikant jaloers op zou zijn. Oorlog, blokkades en exploderende energieprijzen blijken namelijk nog altijd uitstekende businessmodellen.

Hoe meer stress, hoe beter

Shell zag zijn winst in het eerste kwartaal van dit jaar stijgen naar bijna 6,9 miljard dollar, zo blijkt uit een bericht van NU.nl. En ja, dat is nogal een sprong vergeleken met de 3,3 miljard dollar van een kwartaal eerder. De grote boosdoener, of eigenlijk beter gezegd: reddende engel, afhankelijk van aan welke kant van de pomp je staat, is natuurlijk niets anders dan de oorlog in het Midden-Oosten. Door spanningen in de regio en de blokkering van de Straat van Hormuz schoten olieprijzen omhoog tot zo'n 50 procent. En laat Shell nou toevallig nogal veel olie en gas verkopen.

Topman Wael Sawan omschrijft de periode als een tijd van “ongekende verstoring” van de energiemarkten. Dat klinkt natuurlijk een stuk netter dan: “iedereen betaalde zich helemaal scheel aan brandstof.”

Ondertussen worden aandeelhouders uiteraard ook niet vergeten. Shell kondigt doodleuk een nieuw aandeleninkoopprogramma van 3 miljard dollar aan én verhoogt uiteraard het dividend. Want als de geldprinter eenmaal draait, ga je hem natuurlijk niet halverwege uitzetten.

Zelfs raketten drukken de pret niet

Het knappe is misschien nog wel dat Shell ondanks alle ellende alsnog boven verwachting presteerde. Want de oorlog kost het bedrijf óók geld. In maart werd namelijk een grote Shell-faciliteit in Qatar beschadigd door een Iraanse aanval. De schadepost? Naar verwachting zo’n 500 miljoen dollar. Voor normale mensen een absurd bedrag. Voor Shell blijkbaar "een beetje vervelend".

Daarnaast ligt de export van gas uit Qatar deels stil door die blokkade van de Straat van Hormuz. Niet ideaal wanneer je toevallig in gas handelt.

Toch bleek het onvoldoende om de beleggers echt enthousiast te krijgen. Het aandeel Shell daalde donderdag alsnog met ongeveer 3 procent op de beurs. Blijkbaar vonden investeerders bijna 7 miljard dollar winst nét niet feestelijk genoeg. De financiële wereld blijft een bijzondere plek.

Groot inkopen in vervelende tijden

Alsof er nog niet genoeg miljarden door de kamer vlogen, sloot Shell vorige maand ook nog even een overname van 13,6 miljard dollar af voor het Canadese olie- en gasbedrijf ARC Resources. Dat is de grootste deal van Shell in meer dan tien jaar. De boodschap lijkt daarmee vrij duidelijk: terwijl overheden praten over irritante zaken als elektrificatie, laadpalen en klimaatdoelen, zet Shell voorlopig nog stevig in op fossiele brandstoffen. Iets waar milieubewegingen 's nachts waarschijnlijk wakker van liggen.

Milieudefensie noemt de enorme winst dan ook “extra wrang” en waarschuwt dat Shell de wereld afhankelijk houdt van fossiele energie. Tegelijkertijd zullen veel automobilisten vooral zien dat hun portemonnee inmiddels óók behoorlijk afhankelijk is geworden van geopolitieke spanningen aan de andere kant van de wereld.

En ergens blijft dit allemaal wel fascinerend. Iedereen roept al jaren dat olie op zijn retour is, totdat er ergens een conflict uitbreekt en de hele wereld ineens weer nerveus naar tankers en pijpleidingen begint te kijken alsof het de laatste jerrycan op aarde betreft.



