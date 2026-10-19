Top! Skoda komt met gratis accessoires voor in je eigen auto

Een handig bakje voor muntgeld, een extra bekerhouder of een haakje voor je laadkabel? Skoda stelt gratis 3D-printbestanden beschikbaar waarmee je zelf handige accessoires voor je auto kunt maken. Hoe vet is dat.

Het leven is al duur genoeg. Wat dat betreft is deze nieuwe, gratis manier van accessoires aanbieden door Skoda meer dan welkom. Het merk stelt een verzameling handige auto-accessoires gratis beschikbaar die je zelf kunt printen met een 3D-printer. Denk aan extra opbergmogelijkheden, bekerhouders en hulpmiddelen om kabels netjes weg te werken.

Skoda heeft de bestanden gepubliceerd op Printables.com, een platform voor 3D-printontwerpen. Daarmee zegt de Tsjechische fabrikant de eerste autofabrikant te zijn die via een speciaal eigen profiel zo’n assortiment accessoires aanbiedt. De ontwerpen komen van de eigen ontwerpers, ingenieurs en het innovatiecentrum van het merk.

Voor veel ontwerpen hoef je niets aan je auto te veranderen. Je downloadt het bestand, print het onderdeel en kunt het vervolgens gebruiken. Kortom, het zou perfect moeten passen in je eigen Skoda.

Dat gezegd hebbende. Je hebt natuurlijk wel zelf een 3D-printer en geschikt printmateriaal nodig. Dat heeft niet iedereen. Bovendien is het verstandig om bij onderdelen die in de auto worden gebruikt rekening te houden met hittebestendigheid en stevigheid. Niet ieder willekeurig filament is geschikt voor een auto die in de zomer in de zon staat. Gesmolten plastic troep in de middenconsole, daar maak je niemand blij mee.

De fabrikant zegt dat het assortiment geschikt is voor zowel actuele als uit productie genomen modellen. Daarmee beperkt Skoda de actie dus niet tot klanten die binnenkort een nieuwe auto kopen.

Skoda laat de community ook meedenken over toekomstige ontwerpen. Gebruikers kunnen feedback geven op de website, waarna het merk bekijkt welke ideeën verder worden uitgewerkt.

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