Skoda maakt het nu heel duidelijk: je zegt hun naam verkeerd

Simply Clever. Het is dé lijfspreuk van een Tsjechisch automerk dat ondanks een ruim 100-jarig verleden nu de 'slimme' VAG-invalshoek is. Vernoemd naar de ingenieur wiens achternaam nog steeds dé naam is voor dit merk. We hebben het dan natuurlijk over Škoda. Waar de Tsjechen ooit nog lollige reclames hadden waarin duidelijk werd dat je de Škoda-rijder moest volgen 'want die heeft verstand van zaken', leggen ze nu de vinger op de zere plek. Jij spreekt hun naam verkeerd uit. Echt waar.

Dat een naam ietwat verbasterd wordt voor internationaal gebruik, da's best logisch. Dacia is daar ook een goed voorbeeld van, als je de Roemeense origine wil aanhouden moet je dat uitspreken als Datsja. Terwijl wij het woord zien en denken aan Daa-sie-jaa. Ook het Koreaanse Hyundai is geen Hie-joen-daai, maar H-joendee. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden en elk land of elke taal kijkt er weer anders tegenaan. Zo lang de essentie maar duidelijk is.

Nu trekt Škoda dus aan de bel. De hint waarom je het verkeerd uitspreekt zit eigenlijk al in zowel de officiële schrijfwijze en het nieuwe logo. Emil Škoda, de ingenieur die Laurin & Klement opvolgde om het merk te transformeren tot autobouwer, had dus een doodnormale Tsjechische achternaam. De Tsjechen gebruiken in hun taal een S met een accent erop, de haček wordt deze genoemd. Deze wordt vaak achterwege gelaten, want verzin jij met je Nederlandse toetsenbord maar eens hoe je de haček op die S krijgt. Dus spreken wij het veelal gewoon uit zoals je het ziet: Skoda.

Dat is dus FOUT. De haček maakt van de S een soort 'sj'-klank. De officiële uitspraak van Škoda is dus Sjkoda, of iets internationaler gezien, Shkoda. Dat klinkt als muggenziften, maar Škoda maakte kenbaar dat ze hier wel degelijk waarde aan hechten middels een nieuwe reclame op de Britse televisie.

Het nieuwe logo van Škoda benadrukt dat de haček belangrijk is. De tekst die uitgeschreven staat op de voor- en achterkant toont een kleine onderbreking in de bovenste balk van de S. Dat is dus om de haček weer te geven, opdat we niet vergeten dat je Škoda dus correct uit moet spreken. Of nou ja, je moet niks, maar als je een echt doorwinterde Škoda-fanaat bent, doe je het gewoon wel netjes. Toch?

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