Skoda Octavia wordt een echte hybride, maar zonder stekkergedoe

De Skoda Octavia krijgt een nieuwe aandrijflijn en wordt zowaar een echte hybride. Geen plug-in dus, waarbij je eerst een laadpaal moet zoeken voordat je elektrisch kunt rijden. De nieuwe Octavia Hybrid doet het volledig zelf.

Skoda levert de nieuwe aandrijflijn in twee smaken. Er is keuze uit een systeemvermogen van 136 pk of 170 pk. De hybride is beschikbaar als hatchback én als Octavia Combi. Ook de uitvoeringen Selection en Sportline kunnen ermee worden besteld.

De aandrijflijn

Onder de motorkap ligt een 1.5 TSI evo2-benzinemotor, die wordt geholpen door twee elektromotoren. Eén elektromotor fungeert voornamelijk als generator en helpt bij het starten van de benzinemotor. De andere is de aandrijfmotor en kan de voorwielen rechtstreeks aandrijven.

De techniek kan automatisch wisselen tussen drie manieren van aandrijven. Bij lage snelheden kan de Octavia volledig elektrisch rijden. De accu is met 1,6 kWh niet bepaald gigantisch, maar is dan ook niet bedoeld om tientallen kilometers elektrisch af te leggen. Volgens Skoda is ongeveer twee kilometer zonder hulp van de benzinemotor mogelijk. Wie echt langere afstanden elektrisch wil rijden is op een PHEV aangewezen.

De auto kan ook als seriehybride functioneren. De benzinemotor drijft dan een generator aan, terwijl de elektromotor de wielen aandrijft. Bij hogere snelheden wordt de benzinemotor rechtstreeks met de voorwielen verbonden. De elektromotor kan dan een handje helpen wanneer dat nodig is.

Stekker blijft achterwege

Het grote verschil met een plug-in hybride is dat je geen laadkabel nodig hebt. De batterij wordt tijdens het rijden opgeladen door energie terug te winnen bij het remmen. Het systeem houdt de laadstatus automatisch tussen 40 en 90 procent.

Omdat er geen grote accu aan te pas komt hoeven er ook geen concessies te worden gedaan met de ruimte in de kofferbak. De hatchback biedt 460 tot 1.400 liter bagageruimte. Bij de Combi gaat het om 485 tot maximaal 1.540 liter. De hybride accu ligt onder de achterbank.

De nieuwe Skoda Octavia Hybrid is vanaf oktober te bestellen. De eerste exemplaren worden volgens Skoda in december 2026 geleverd.

De Volkswagen Groep zal steeds meer van dit soort hybride-modellen gaan uitbrengen. Nu zien we Skoda met de Octavia, maar Volkswagen deed het al eerder met de T-Roc en de Golf.

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