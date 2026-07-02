Skoda laat goedkope EV links liggen en kiest voor nog goedkopere benzine!

Slecht nieuws voor de EV-evangelisten, maar fantastisch nieuws voor de consument die gewoon een betaalbare auto zoekt. Nu het segment van de kleine stadsauto’s (A-segment) aan een opmars bezig is, broedt Skoda op een ander plan. Skoda heeft een eigen versie van de ID.1 afgewezen. In plaats daarvan overweegt het Tsjechische VAG-merk om de betaalbare Kylaq naar Europa te halen.

Het gerucht gaat al wat langer rond, maar nu gaat Skoda-topman Klaus Zellmer er wat concreter op in. De Kylaq is een compacte crossover die oorspronkelijk voor de Indiase markt is ontwikkeld en daar omgerekend voor een verbijsterende 7.000 euro over de toonbank gaat. Mocht deze mini-SUV de oversteek maken, dan zou het zomaar eens een van de goedkoopste én populairste benzineauto's van Europa kunnen worden.

Waarom Skoda bedankt voor de Volkswagen ID.1

Skoda was aanvankelijk nauw betrokken bij het ID Every1-project van moederbedrijf Volkswagen. Die conceptauto moet volgend jaar transformeren in de productieversie van de elektrische Volkswagen ID.1 als spirituele opvolger van de Up. Inmiddels is Skoda uit het project gestapt. Zellmer legt uit waarom.

‘’Met de tragere groei van elektrische voertuigen in de markt bevindt Skoda zich in een betere positie door vast te houden aan benzine-modellen zoals de Fabia, Scala en Kamiq. Daar hebben we gezonde marges, voldoende productiecapaciteit en de techniek wordt door de markt uitstekend geaccepteerd. Laat onze collega's van Volkswagen maar vissen in die EV-vijver voor stadsauto's. Die markt ontwikkelt zich amper en de marges zijn flinterdun." Zellmer voegt eraan toe dat een nieuwe, betaalbare instap-EV van Skoda er "dit decennium sowieso niet meer gaat komen".

Liever een betaalbare benzine-crossover

Nu de deur voor een goedkope EV dicht is, richt Skoda de pijlen op de verbrandingsmotor. Want hoewel de Fabia een prima auto is, begint die tegenwoordig pas bij 24.990 euro. Daaronder zit een gapend gat waar budgetkopers op azen. En dat is waar de Kylaq in beeld komt.

Met een lengte van net geen 4 meter is hij iets korter dan een Fabia, maar dankzij zijn hoogte wel echt een volwaardige auto die precies in de huidige mode valt. Onder de kap ligt de bekende en beproefde 1.0 TSI driecilinder turbo met 115 pk, gekoppeld aan een handbak of automaat. Bovendien staat de auto op het MQB A0-platform van de Volkswagen Group; een platform waar Skoda nota bene zelf de wereldwijde verantwoordelijkheid voor draagt.

Komt 'ie ook echt naar Europa?

Helemaal een-op-een de Indiase showroomauto op de boot naar Rotterdam zetten, gaat natuurlijk niet. De auto zal eerst langs de Europese veiligheidscommissie en emissie-inspecties moeten. "Als je kijkt naar het design, de technologie en de afwerking, dan moeten we onderzoeken of we dat naar de Europese standaarden kunnen tillen," aldus Zellmer.

De businesscase is volgens de Skoda-werknemer wel interessant: ‘’Als je de Fabia helemaal uitperst om onder de 25.000 te blijven, en je kijkt naar de prijs van de Kylaq in India, dan zit daar een gigantisch gat tussen. Het is volstrekt logisch om te kijken of we daar een klap op kunnen geven."

Mocht de auto deze kant op komen, dan moet je er nog wel de Europese belastingen en nieuwe veiligheidssystemen bij optellen. Maar goed, laat hem dan een vanafprijs van zo'n 15.000 tot 16.000 euro hebben, da’s nog steeds een leuk bedrag anno 2026.

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