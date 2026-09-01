Nieuwe Skoda EV is de ideale caravantrekker!

Shhhhkoda , zoals het merk graag heeft dat je de naam uitspreekt, breidt het gamma van haar grootste model ooit uit: de Peaq . Het nieuwe topmodel heet zoals eerder aangekondigd de 90x en is de eerste versie met vierwielaandrijving.

Waar de al leverbare Peaq-modellen het moeten doen met enkel achterwielaandrijving, krijgt de 90x assistentie op de vooras. Naast de vertrouwde synchrone elektromotor achterin, schroeft Škoda een kleine elektromotor op de vooras. Daarmee gaat het vermogen van 286 naar 299 pk. Geen gigantische sprong in vermogen dus. De sprint vanuit stilstand naar 100 gaat in 6,7 seconden en de topsnelheid blijft begrensd op 180 km/u.

De Skoda Peaq 90x krijgt een 91-kWh batterijpakket waarvan 86 kWh bruikbaar. Je moet er 610 kilometer aan een stuk mee kunnen afleggen. Da’s 36 WLTP-kilometers minder dan de gewone 90.

Trekken maar!

Waar de Peaq 90x in moet uitblinken, is een aanhanger of caravan trekken. De twee elektromotoren zorgen samen 545 Nm aan koppel. Daardoor kun je 2.000 kilo zonder problemen achter de EV hangen. Of ja, zonder problemen; de actieradius zal er wel door aangetast worden, maar het kan dus wel.

Je kunt de Skoda Peaq 90x bestellen als Business Edition of als Sportline. De eerste gaat voor 57.990 euro, de tweede voor 62.990. Voor de beeldvorming: de Peaq 90 gaat voor minimaal 54.990 euro. Vanaf januari 2027 kun je de Peaq 90x in de Nederlandse Skoda-showroom tegenkomen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover