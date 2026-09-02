Skoda Peaq pakt actieradiusrecord in Nederland!

Dus jij denkt dat de WLTP-cyclus al een belachelijk optimistisch beeld geeft van de actieradius van een elektrische auto? Het kan nog veel erger. Dat bewijst Skoda met een rit waarvan ze zeggen dat niemand die ooit gaat doen.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Skoda-engineers Marek Jež en Jakub Krs (zeg die achternamen maar eens vijf keer snel achter elkaar) reden binnen 24 uur met een standaard Skoda Peaq 936 kilometer vanuit het Tsjechische hoofdkwartier van Skoda naar Zandvoort. Een rit van welgeteld 936 kilometer die werd afgerond op slechts één enkele volgeladen accu. Opladen ging tussendoor niet, want daar had de controlerende TÜV Süd een sticker voor geplakt. Of eigenlijk: de laadklep mee afgeplakt.

Andere route en rijgedrag

Nu is het natuurlijk best noemenswaardig dat de twee heren met een grote SUV en een accupakket van 91 kWh (86 kWh netto) de bijna duizend kilometer wisten af te leggen. Het komt neer op een efficiëntie van 9,2 kWh per 100 kilometer, oftewel 10,87 km per kWh, een cijfer dat jij nooit met je Peaq zal halen. En dat geven de bestuurders ook eerlijk toe.

Om de rit mogelijk te maken werd niets aangepast aan de auto, maar de route en het rijgedrag werden wel uitvoerig gepland. Zo ging het duo niet via de snelste route van A naar B, maar werden de meest efficiënte wegen gekozen die zoveel mogelijk een constante snelheid zou kunnen garanderen.

Je moet geen haast hebben

Wat die snelheid was? Dat laat Skoda dan weer niet weten. Maar met wat simpel rekenwerk en een quote uit de bijbehorende video waarin één van de heren erkent dat ze al 20 uur rollende zijn, kom je uit op een gemiddeld tempo van: 46,8 km/u. Ineens begrijp je waarom ze zeggen dat niemand het ze ooit na zou doen.

Dus wat bewijst Skoda met het behalen van dit record? Niets waar wij iets aan hebben, maar het was ongetwijfeld een leuke trip voor Marek en Jakub, en dat is ook wat waard.

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