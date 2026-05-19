Voel je Jos Verstappen in de Skoda Fabia Motorsport!

Volkswagen lijkt met de ID. Polo GTI de elektrische spijker op zijn kop te slaan. Maar voor wie een hot hatch wil die je moet tanken in plaats van opladen, heeft Skoda nog wat nieuws in de aanbieding. Op basis van de opgewarmde Skoda Fabia 130 is hier nu de Skoda Fabia Motorsport.

Met dit model viert Skoda zijn 125-jarige aanwezigheid in de motorsport. Vanzelfsprekend bouwt het VAG-merk dan ook precies 125 exemplaren van deze Fabia. Voorin ligt een 1.5 TSI evo2-motor die 177 pk en 250 Nm produceert. Schakelen gaat via een zeventraps DSG-automaat die in de sportstand net wat pittiger reageert. Denk aan hogere schakelpunten, tussengas bij terugschakelen en aangepaste remlogica.

Enter Jos Verstappen

Tot dusver is de Motorsport dus eigenlijk een Fabia 130. Waar zit het verschil dan? Nou, Skoda geeft het uiterlijk van het speciaaltje wat hints naar de Skoda Fabia RS Rally2, de auto waarin Jos Verstappen rally rijdt (en kortgeleden nog een boom of twee raakte). De referenties zijn onder andere rallystickers, 18-inch lichtmetalen velgen en een exclusieve Moon White metallic lak met zwarte details.

Verder heeft de Skoda Fabia Motorsport een verlaagde ophanging en een dubbele uitlaat onder de diffuser. Binnenin stap je in over speciaal ontworpen instaplijsten met een race-motief en zit je op sportstoelen. Verder moet het driespaaks sportstuur en de geweven vloermatten je opvallen. Her en der zijn wat carbonlook accenten toegevoegd. Geen echt carbon natuurlijk, het blijft een Skoda hè. Tot slot kan een plaatje op het dashboard met het individuele serienummer van de gelimiteerde oplage van 125 exemplaren niet ontbreken.

Cadeautjes!

Bij aanschaf van de Skoda Fabia Motorsport krijgen de 125 klanten ook een geschenkenpakket. Je krijgt als koper bijvoorbeeld een echtheidscertificaat, maar ook een koffer met het Fabia 125-logo, rijdershandschoenen en, echt waar, een stuk van het veiligheidsframe van een Škoda Fabia RS Rally2-auto. Wat je ermee moet? Geen idee, maar volgens Skoda verbindt het de twee auto’s alleen maar meer.