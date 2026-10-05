Skoda roept bijna 2 miljoen auto's terug: dit is het probleem

Aangezien jij, de Nederlandse automobilist, nog te weinig gehoor geeft aan terugroepacties blijven we dit nieuws met je delen. Deze keer zijn de bezitters van een Skoda Octavia, Superb, Karoq of Kodiaq aan de beurt.

Om precies te zijn: het gaat om de derde en vierde generatie van de Octavia (bouwjaren 2012 tot heden), derde generatie Superb (bouwjaren 2015 - 2023), de voorlopig enige generatie van de Karoq en eerste generatie Kodiaq (bouwjaren 2016 - 2024).

Het probleem

Je kunt maar beter gehoor geven aan de terugroepactie. De stuurbout kan blijkbaar niet zo goed bestand tegen roest. Als de corrosie te heftig wordt, kan de bout breken en kun je niet meer sturen. De actie houdt dan ook in dat de bout wordt vervangen door een schroef die beter bestand is tegen roest zegt de Duitse Federale Autoriteit voor Motorvoertuigen (KBA)

Het probleem doet zich ook voor bij verschillende Volkswagens. De betrokken modellen zijn de Golf (Sportsvan/Variant) 7, Tiguan (Allspace), Touran en Caddy. Omdat de auto's van de Volkswagen Groep veel onderdelen delen, komt de actie nu ook terecht bij Skoda. Het is nog wachten op de bevestiging van een soortgelijke actie voor Audi en Seat.

Wordt mijn Skoda teruggeroepen?

Bij Volkswagen leverde de actie wereldwijd al meer dan 2 miljoen teruggeroepen auto's op. Bij Skoda gaat het om nog eens 1,7 miljoen auto's. Daarvan staan er ruim 370.000 op Duits kenteken. De terugroepactie is nog niet bij de RDW aangemeld. We weten dus nog niet hoeveel Nederlandse auto's naar de Skoda-monteur moeten. Je kunt alvast navraag doen bij de lokale Skoda-dealer. Mocht jouw auto inderdaad een doorgeroeste stuurbout kunnen krijgen, maak dan een afspraak via de planner.

Hoofdfoto: Skoda Octavia RS gespot door heinZwolle

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