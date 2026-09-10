Is deze grijze Skoda de beste sleeper van Marktplaats?

Schok en horror: Skoda overweegt de stekker uit de Superb te trekken. Nee toch! De fraaiste Skoda van het moment en voor mensen die een lel van een sedan of SW wensen dé uitkomst. Helaas zijn dat er niet heel veel meer en dus moet Skoda eieren voor hun geld kiezen. Omdat de Skoda Superb altijd nauw verwant is geweest aan de Volkswagen Passat, was er een hele leuke versie. Juist omdat Skoda een beetje subtiel moest blijven zelfs een heerlijke sleeper.

Bij de allereerste Skoda Superb onder VAG was het overduidelijk dat het een iets grotere Passat was. De hele auto was krek eender, op een nieuw frontje en anders ingerichte achterlichten na. Bij de tweede generatie zocht de auto iets meer zijn eigen identiteit op: wel de Passat-basis (het PQ46-platform van de Passat B6) maar met een volledig eigen koetswerk en grotere dimensies. Dat is ook wat de Superb altijd is geweest: ietsje minder technisch geavanceerd dan de Passat, maar wel ruimer en goedkoper. En oh ja, vanaf de tweede Superb kwam er ook een stationwagon-versie en veel meer ruimte voor je geld was des tijds niet mogelijk.

De PQ46-basis betekende ook dat de Superb het gros van de motoren van de Passat kon overnemen. Met name de 1.4, 1.8 en 2.0 TSI uit de nieuwe EA888-familie, natuurlijk, evenals de 1.6 en 2.0 TDI. Een kneiterdikke Skoda Superb RS met de motor van de Volkswagen Passat R36 werd je helaas bespaard.

Superb VR6

Tenminste, het RS-gedeelte dan. Er was een Skoda Superb II met de 3.6 liter grote VR6 én 4Motion uit de Volkswagen Passat. Hoe lekker is die combi? Dankzij het gebrek aan RS-aankleding had dit net zo goed een 1.6 TDI kunnen zijn. Maar dan met één van de lekkerste zescilinder-roffels aller tijden en flink vermogen. Een sleeper pur sang. Helaas wilde Volkswagen wel een klein beetje ruimte creëren tussen de Superb V6 en de Passat R36 door de Superb 'slechts' 260 pk te geven. Een beetje handige tuner heeft hem zo weer terug naar de volvette 300.

Het enige wat de Skoda Superb VR6 verraadt is de vier uitlaatpijpen aan de achterkant. Verder is dit exemplaar op Marktplaats precies zoals je een nietsvermoedende krachtpatser wil. Wel lekker dikke velgen en vrij veel opties, maar dan verpakt in een grijze stationwagon met een Skoda-logo.

Van binnen profiteer je van de gebruikelijke aankleding van een dik VW-product van deze tijd. Ondanks dat Volkswagen Skoda altijd een klein beetje op afstand houdt qua ultieme luxe, zit er toch veel op de Superb VR6. Radio/navigatie, multifunctioneel stuur, panoramadak, elektrische stoelen met memoryfunctie, stoelverwarming: de hele rimram. Ondergetekende ziet eigenlijk vrijwel niks waarin zijn Passat 'luxueuzer' zou zijn dan de Superb. Je ziet hier overigens ook de automaatpook voor de DSG, want dat was de enige optie qua transmissie.

Kopen

Klaar om met een lekker anonieme Skoda Superb met VR6 door het leven te gaan? Let wel even op het volgende. Ze zijn redelijk zeldzaam, helemaal in Nederland. Je betaalt er niet de hoofdprijs voor, maar met 10.990 euro voor deze goed aangeklede versie is het ook niet de goedkoopste Superb die je gaat vinden. Dit exemplaar uit 2010 heeft 213.941 kilometer gelopen en dat is voor een auto op dit prijspunt best veel. Aan de andere kant, het onderhoud lijkt in orde, dus dat moet extra rust geven. Zou jij het willen? Of doe je toch liever gewoon het hele pakket in een Passat R36? Op Marktplaats kan je het ondervinden.