Skoda trekt de stekker uit hun lekkerste model

Het doek lijkt langzaam te vallen voor de Skoda Superb. De Tsjechische fabrikant onderzoekt namelijk of er in de toekomst nog wel plek is voor zowel de Octavia als de Superb. En dat is slecht nieuws voor liefhebbers van veel auto voor relatief weinig geld.

Crossovers zoals de Peaq en straks de Epiq vormen de basis van de succesvolle modellen van Skoda. Oftewel, het type auto die het ontzettend goed doet in Nederland, maar waar jij en ik het niet echt warm van krijgen. Want eerlijk is eerlijk, er is maar weinig beter dan een Superb voor het geld. Een lekkere lange limo of estate, met goede opties, voor een scherpe prijs.

Het huidige model is de vierde generatie en verscheen in 2001 voor het eerst als moderne opvolger van een naam die Skoda eerder al gebruikte. Sindsdien groeide de Superb uit tot het vlaggenschip van het merk, met vooral de enorme hoeveelheid binnenruimte als belangrijkste verkoopargument.

Toch is er geen toekomst voor de Superb. Skoda-topman Klaus Zellmer zegt volgens Autocar dat vooral de traditionele sedans en stationwagons onder druk staan. Overigens zijn er wel meer Skoda-modellen die de toekomst niet gaan overleven.

Octa via én Superb in één auto

Skoda heeft onlangs de Vision O Concept laten zien, een vooruitblik op de elektrische opvolger van de Octavia. Opvallend genoeg is die auto qua formaat groter dan de huidige Octavia, maar kleiner dan de Superb. Deze auto zag er in elk geval wel goed uit en als dit model er gaat komen kunnen we waardig afscheid nemen van het huidige vlaggenschip van Skoda.

De nieuwe elektrische Octavia wordt gebouwd op het toekomstige SSP-platform van Volkswagen Group. Dat platform biedt volgens Zellmer voldoende ruimte om een auto te bouwen die richting Superb-formaat gaat. Skoda onderzoekt daarom of één model in de toekomst beide doelgroepen kan bedienen.

Is het jammer? Natuurlijk is het jammer als een bekende naam sneuvelt. De Superb staat immers bekend om zijn gigantische binnenruimte en praktische karakter. Een auto die zowel Octavia- als Superb-klanten moet bedienen, zal onvermijdelijk ergens compromissen moeten sluiten.

Zeg tegen een autoliefhebber dat je een Superb hebt, en diegene snapt meteen wat voor vlees er in de kuip zit. Het is nog maar de vraag of deze opvolger, die dus eigenlijk twee modellen moet vervangen, net zo’n goed product gaat worden. Het concept zag er goed uit, dus we houden hoop.

Foto: sanderrot via Autoblog Spots