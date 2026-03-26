Verkopen ingestort: Skoda trekt zich terug uit deze markt

Veel Europese merken doen of deden ook goede zaken in China. Zo ook Skoda. Jarenlang vonden de Tsjechische auto’s gretig aftrek bij de Chinezen. In 2018 verkochten ze daar nog 341.000 auto’s. Daarmee was China goed voor ruim 27% van Skoda’s totale verkopen.

Verkopen ingestort

De Chinese markt verandert echter in een razend tempo. Het ene moment zijn de auto’s van je merk niet aan te slepen, het andere moment zijn de verkopen opeens ingestort. Dat overkomt nu Skoda. In 7 jaar tijd zijn ze van dik 300.000 verkochte exemplaren naar 15.000 gegaan. De moordende concurrentie van lokale merken heeft Skoda de kop gekost.

Het is zelfs zo erg dat Skoda heeft besloten om zich terug te trekken uit China. Ze gaan er medio 2026 een punt achter zetten. In plaats daarvan gaan ze meer focussen op India en Zuidoost-Azië, waar nu heel veel groeipotentie zit.

En Volkswagen?

Hoe zit moedermerk Volkswagen in de race? Die peinst er niet over om zich terug te trekken uit China. Volkswagen is momenteel namelijk weer het bestverkochte automerk in China. We zeggen ‘weer’ omdat ze jarenlang de grootste geweest zijn, maar in 2023 van de troon zijn gestoten door BYD. Volkswagen geeft echter niet op – zoals Skoda – en was in januari en februari toch weer het bestverkochte merk in China. Ook zijn ze momenteel weer bezig een nieuw modellenoffensief te lanceren.

Bron: Reuters