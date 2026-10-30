Skoda laat zien: blijf weg van China!

Waar de persberichten van familieleden Volkswagen, Audi en Porsche volstaan met de tegenslagen in China, kom je de naam van het land in het bericht van Skoda maar één keer tegen. En dat werpt zijn vruchten af.

Skoda heeft China in 2026 compleet laten schieten. Waar het merk er in de eerste negen maanden van 2025 nog 10.800 auto’s verkocht, zijn er in dezelfde periode dit jaar maar 700 nieuwe Skoda’s in China geregistreerd. Het Tsjechische merk lijkt er zijn schouders over op te trekken.

Europa en een bijzondere troef

De Chinese inzinking wordt ruimschoots gecompenseerd in de eigen achtertuin. In de kernmarkt Europa wist Skoda 666.798 auto's te registreren. Dat is 6,1 procent meer dan vorig jaar. Daarmee verstevigt het merk zijn positie als het op één na bestverkochte automerk van Europa achter moedermerk Volkswagen.

Een ander deel van het Skoda-succes ligt op een plek waarvan je het misschien niet verwacht: India. Het Octavia-merk lanceerde er twee vernieuwde versies van de Slavia en Kushaq en die vallen kennelijk in de Indische smaak. Ze hebben er ook nog de Kylaq waarvan het merk overweegt om hem ook in Europa te verkopen. Skoda kwam in de eerste drie kwartalen van 2026 uit op 53.200 verkopen in India wat 7,8 procent meer is dan vorig jaar.

Uiteindelijk steeg de wereldwijde afzet met 6,1 procent naar een indrukwekkende 812.400 voertuigen. Dat komt enerzijds doordat de vertrouwde modellen goed blijven scoren (Octavia: 138.000 verkocht, Kodiaq: 107.800 verkocht) en aan de andere kant door de nieuwe EV’s. Vrijwel één op de drie verkochte Skoda's in Europa heeft tegenwoordig een stekker. De volledig elektrische Elroq (92.200 verkocht, + 52,7 procent) en de Enyaq (72.700 verkocht) staan in Europa respectievelijk op plek 3 en 4 van bestverkochte EV’s. En dan moet de verkoop van de Epiq en Peaq nog op gang komen. Half oktober stonden er voor deze twee nieuwkomers alleen al meer dan 82.000 bestellingen in de boeken.

Winstmarge waar VW alleen van kan dromen

Nog fijner voor Skoda: niet alleen de verkopen stegen, ook de omzet en winst onderaan de streep werden nog positiever. Over de eerste negen maanden van 2026 klom de omzet met 3,5 procent naar 23,1 miljard euro. Het operationele resultaat (de winst) steeg zelfs met 7,4 procent naar 1,92 miljard euro.

Als zo lekker presteert terwijl de rest het laat afweten, dan moet je daar als baas trots op zijn toch? Interim-CEO Holger Peters kijkt inderdaad met grote tevredenheid terug op het afgelopen kwartaal: “Winstgevend groeien in de eerste negen maanden van 2026 toont de kracht van ons klantgerichte bedrijfsmodel aan. Dat is een belangrijk fundament om de uitdagingen van de moeilijkere omstandigheden in het komende jaar aan te gaan, waaronder nog grotere concurrentie en margedruk als gevolg van ons succesvolle elektrificatie-offensief.’’ Hij blijft dus ook realistisch: Skoda moet wakker blijven, maar voor nu mag er wel een flesje pivo open.

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