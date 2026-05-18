Dikke Audi RS5 Cabrio met turboloze-V8 is klaar voor de zomer!

Weerapps zijn niet altijd te vertrouwen, maar toch lijkt het komende week weer heerlijk zomerweer te worden. Daarom is het nu de hoogste tijd om een lekkere cabrio op jouw naam te zetten. Dat kan met deze Audi RS5 Cabriolet van The Collectables !

Terwijl de nieuwe RS5 als eerste RS een plug-in hybride aandrijflijn krijgt, doet deze versie het nog gewoon met een dikke 4,2-liter V8-motor zonder turbo of andere hulpjes. Daardoor is de rijbeleving lekker rauw, klinkt de achtcilinder nog bruter en dat terwijl het blok doorjaagt tot 8.250 toeren per minuut! Op dat punt produceert de V8 maar liefst 450 pk. Schakelen doet de razendsnelle automaat met dubbele koppeling. Het vermogen wordt netjes over alle wielen verdeeld via het variabele Quattro-systeem.

De RS5 op de veiling

Het exemplaar waarin Wouter rijdt en waarop jij kunt bieden via The Collectables is op 21 augustus 2013 geleverd door Audi Zentrum Magdenburg. De laatste eigenaar is Nederlands en haalde de cabriolet in 2020 naar hier. Toen stond er zo'n 60.000 kilometer op de teller waar de vorige eigenaar ongeveer 10.000 per jaar aan toevoegde. Het onderhoud is netjes verzorgd. Zo zijn een paar jaar geleden de remmen vervangen voor ruim 3.000 euro.













De Audi is uitgevoerd in de puik metallic lakkleur Daytonagrijs. Aan de voorkant is er een PPF-laag ter bescherming van de lak opgezet. Vanbinnen koos de eerste eigenaar voor een Cognackleurig leer, wat wij alleen maar kunnen toejuichen. De optielijst is niet onaangeroerd gebleven. De RS5 Cabriolet heeft onder andere elektrisch verstelbare, verwarmde en geventileerde stoelen, Audi Multi media systeem en drive select.









