Sla je slag: enorme autocollectie van Belg wordt geveild

Als er grote collecties worden geveild is het meestal ergens in de VS, maar deze keer gaat er dichter bij huis een enorme verzameling onder de hamer. Het gaat om de auto’s van de Belg Willy Michiels a.k.a. Bingo Willy a.k.a. de bingokoning.

Michiels vergaarde zijn vermogen met de verkoop van jukeboxen en gokautomaten, waar hij zijn bijnamen aan te danken heeft. Daarnaast is de beste man burgemeester van Haalteren geweest. De beste man ligt inmiddels al zes jaar onder de zoden, maar nu pas wordt zijn autocollectie geveild. Dat er wat tijd overheen is gegaan komt misschien omdat zijn kinderen in de clinch lagen over de erfenis.

Uit de hand gelopen hobby

De collectie die nu geveild wordt bestaat uit maar liefst 88 auto’s, dus de hobby is behoorlijk uit de hand gelopen. Wat je op de headerfoto ziet is niet eens een tiende van de collectie. De verzamelwoede van meneer Michiels beperkte zich overigens niet alleen tot auto’s: vorig jaar werden ook al 100 Porsche-tractoren en 80 koetsen geveild.

Maar het wordt pas echt interessant met deze autocollectie. Deze bevat vooral heel veel Mercedes-Benzen, maar er zitten hier en daar ook auto’s van andere merken tussen, zoals Porsches en Citroën’s. In dit artikel focussen we vooral op de Benzen, want die vormen het hoofdthema van de collectie. We nemen een aantal uitblinkers met jullie door.

Mercedes 300 SL Roadster (1962)

Het topstuk van de collectie is toch wel deze 300 SL Roadster uit 1962. We hebben nog geen verdere informatie over deze auto, maar zo te zien verkeert deze 300 SL in uitstekende staat. Deze iconische Mercedes is waarschijnlijk goed voor dik een miljoen.

Mercedes-Maybach G 650 Landaulet (2018)

Misschien wel de zeldzaamste auto van het hele stel is deze Maybach G 650, waar er maar 99 van gebouwd zijn. Deze bizarre G-Klasse combineert een V12 met portaalassen en een cabriodak. Die combi ga je op geen enkele andere auto terugvinden.

De waarde wordt nu ingeschat op 6 à 7 ton, maar we hebben een vermoeden dat Willy er aanzienlijk meer voor betaald heeft. We zien namelijk een badge van de stichting Laureus op de auto. In 2017 werd in Knokke een witte G 650 geveild voor het goede doel en dat was Laureus. Het kan haast niet anders of dat is deze auto. De hoogste bieder (waarschijnlijk dus Michiels) heeft toen een recordbedrag van € 1,2 miljoen betaald voor deze G 650 Landaulet.

Mercedes SLR McLaren Roadster (2009)

De SLR McLaren is een moderne klassieker. Dit exemplaar met 16.350 kilometer op de klok moet volgens RM Sotheby’s goed zijn voor € 250.000 à € 300.000. We hebben een sterk vermoeden dat deze auto in de toekomst nog wel meer waard gaat zijn dan dat. Overigens wel een beetje jammer van de zwarte velgen, die niet origineel lijken te zijn. Dus die moet je misschien nog even vervangen als je deze koopt.

Mercedes SLS AMG (2010)

Een SLS AMG mag ook niet ontbreken in de betere Mercedes-collecties. Dit exemplaar is uitgevoerd in de bijzondere kleur Monza Grey Magno. Deze kleur heet grijs, maar heeft duidelijk een bruine tint. Ook het interieur is uitgevoerd in fraai bruin leer. Met 11.095 kilometer op de klok wordt de waarde ingeschat op 2 tot 2,5 ton.

Maybach 62 (2004) & Maybach 62 S (2008)

De collectie bevat niet één, maar twee Maybach 62’s. Het lijkt erop dat één van deze auto’s de daily is geweest van Willy, want daar staat 92.562 kilometer op. We geven hem geen ongelijk, want het is natuurlijk geen straf om rondgereden te worden in dit 6,2 meter lange slagschip met V12. De andere Maybach 62 heeft juist weinig kilometers, of eigenlijk moeten we zeggen: miles. Er staat 8.132 mile op de teller, omgerekend 13.087 kilometer. Dit betreft de S-versie, die een grotere V12 heeft (6,0 liter in plaats van 5,5 liter). Op het oog is het vrijwel dezelfde auto, maar het prijsverschil is gigantisch: de Maybach 62 moet 60k tot 80k opbrengen, de Maybach 62 S met weinig kilometers 200k tot 250k.

Mercedes 600 Pullman (1970)

Een Maybach is leuk, maar het ultieme statussymbool blijft toch de 600 Pullman. We weten niet van welke dictator dit exemplaar is geweest, maar het is in ieder geval een auto die ontzag inboezemd. Hoewel deze Pullman niet in fabrieksnieuwe staat verkeert, moet deze auto toch € 125.000 tot € 175.000 opbrengen. Naast de Pullman had Willy Michiels overigens ook nog twee ‘normale’ 600’s in zijn garage staan.

Mercedes 300 Cabrio (1952)

De collectie bevat ook diverse Benzen uit de jaren ’50. Hitler was nog maar net uit het klantenbestand verwijderd, maar Mercedes ging naadloos over op het leveren van auto’s aan bondskanselier Konrad Adenauer. Daarom staat deze auto ook bekend als de Adenauer. Onder de motorkap ligt een 3,0 liter viercilinder, die zo’n 115 pk levert. Deze statige cabrio moet goed zijn voor € 125.000 à € 150.000.

Mercedes SL 65 AMG (2009)

Deze SL zou je misschien over het hoofd zien tussen al het bijzondere spul, maar dit is niet zomaar een SL. Dit is een zeldzame SL 65 AMG met een biturbo V12 dus, die 612 pk levert. Dat wil zeggen: standaard. Dit exemplaar is echter voorzien van Renntech tuning. De beschrijving staat helaas nog niet online, maar als het goed is heeft een Renntech SL 65 zo’n 735 pk en 1.133 (!) Nm aan koppel. Helaas is deze auto ook voorzien van überfoute Renntech-velgen, maar die kunnen er ook weer af.

Niet alleen maar dure auto’s

Nu krijg je misschien de indruk dat de collectie alleen uit peperdure auto’s bestaat, maar dat is niet het geval. Anders waren het er ook geen 88 geweest. Er zitten dus ook auto’s tussen die bereikbaar zijn. En het mooie is: alles wordt no reserve geveild, dus wie weet kun je nog een koopje in de wacht slepen. Tussen de betaalbare modellen zit bijvoorbeeld een W140 S600, een W220 S600 en een CLS 55 AMG. Dus we zouden zeggen: doe er je voordeel mee! Vanaf 8 september kun je online meebieden op de website van RM Sotheby’s.

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