Slalommende Golf GTI-rijder moet de bak in

Kennen we de slalommende Golf nog? Vorig jaar verscheen een filmpje op Dumpert van een Golf die aan het slalommen was om pylonen bij wegwerkzaamheden op de A15. Iets wat normale mensen alleen denken, maar niet daadwerkelijk doen…

Dit filmpje bleef destijds niet onopgemerkt bij de politie, die op zoek ging naar de eigenaar. Die hebben ze gevonden en inmiddels is de beste man voor de rechter verschenen. Het slalommen was niet het enige overtreding dat hij op zijn kerfstok had. Zo reed hij veel te hard (twee keer de invorderingssnelheid), voegde hij in over een puntstuk, negeerde hij een rood kruis, zat hij te bumperkleven, haalde hij rechts in en reed hij met een ingevorderd rijbewijs. Kortom: hij deed alles fout wat je maar fout kunt doen.

En dat was nog niet alles. Toen de politie hem staande wilde houden met zijn Golf, koos hij het hazenpad. De man negeerde een stopteken, waarna een achtervolging door een woonwijk ontstond. Daar crashte hij en vluchtte hij vervolgens te voet verder. Uiteindelijk is hij met behulp van een hond in de kraag gevat.

De straf

De Golf-rijder heeft het dus ontzettend bont gemaakt. Daarom komt hij er niet vanaf met een bekeuring. Hij is veroordeeld voor 10 weken celstraf, waarvan 4 weken voorwaardelijk. Zijn rijbewijs is hij 16 maanden kwijt, waarvan 4 voorwaardelijk. Over een jaar kan hij dus weer vrolijk rondrijden. Dat is wat ons betreft nog iets te vroeg, maar de rechter zal er vast zijn of haar argumenten voor hebben.

De auto – een Golf GTI TCR zo te zien – was overigens een leaseauto. Die staat al 15 maanden ergens in een loods, terwijl de eigenaar wel het leasebedrag moet betalen. De rechter vond dat hij daarmee wel genoeg gestraft is, want hij krijgt de Golf gewoon terug. De officier van justitie had geëist dat de auto definitief verbeurd werd verklaard, maar dat is dus niet gebeurd. Daar zal iedereen vast wel een mening over hebben, dus kom maar door.

Foto: Verkeerspolitie Midden-Nederland