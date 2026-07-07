VIDEO: Slapende Tesla-bestuurster rijdt met 100 km/u over de snelweg

De techniek kan wel klaar zijn voor een autonome toekomst, maar zijn wij dat zelf eigenlijk ook wel? Voor de tussenfase waar we nu in zitten, lijken wij mensen niet echt gemaakt. Na een tijdschrift-lezende Volvo-rijder met Autopilot aan in Nederland, gaan we in Canada nog een stapje verder waar een slapende moeder in een Tesla ‘rijdt’.

Iemand filmde op de Trans-Canada snelweg tussen Golden en Revelstoke hoe een vrouw achter het stuur van een rijdende Tesla lag te tukken. Alsof dat nog niet schokkend genoeg was, lagen er op de achterbank ook nog twee kinderen te slapen. De getuige filmde het incident en waarschuwde direct de politie die de kentekenplaat natrekt.

Tesla-apparatuur grijpt niet in

Tesla maakt gebruik van een camera in de cabine die de ogen en alertheid van de bestuurder moet monitoren. Dit ADDW-systeem is sindskort verplicht, maar hangt al jaren in Tesla’s. In dit geval faalde de camera volledig om de slapende vrouw (mogelijk gecamoufleerd door haar grote zonnebril) te detecteren en de auto via alarmsignalen aan de kant te zetten.

De kritiek op Tesla's camera's zwelt hierdoor weer aan. Volgens experts is de interieurcamera momenteel dan ook niet primair ontworpen als feilloze veiligheidswacht, maar ontdekte data uit de app-code onlangs dat Tesla de camera in de toekomst vooral wil gebruiken om de identiteit van de bestuurder te verifiëren voordat FSD überhaupt inschakelt. Dat helpt natuurlijk weinig als je in slaap sukkelt.

Wat ik zeg, deze tussenfase is verwarrend voor de mens. De drang naar autonomie overstijgt momenteel de betrouwbaarheid van de techniek. Zouden we daarom niet wat langer moeten wachten tot we level 4 of hoger van autonoom rijden hebben bereikt waarbij de mens niet meer de auto hoeft te controleren? Of, misschien een gek idee, heel de autonomie in de ban te doen en gewoon lekker zelf te blijven sturen?

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