Slecht nieuws: EV's verhogen de kans op het krijgen van Alzheimer

Als automobilist kan je het blijkbaar ook nooit goed doen. Zelfs als je ervoor kiest om elektrisch te gaan rijden voor een schoner milieu en minder uitstoot in de toch al vieze steden, vinden ze wel weer iets waardoor mensen ziek worden van jouw gedrag. Dit keer vonden Chinese onderzoekers een zorgelijke link tussen autorijden en de kans op Alzheimer.

Elke autorit is schadelijk

Het blijkt namelijk dat het stofje 6PPD-Q gevormd wordt als rubber van banden in aanraking komt met ozon. Dat is op zich niet erg, ware het niet dat het bij mensen de kans op Alzheimer vergroot. Als dit stofje in je hersenen terechtkomt, treed er meer oxidatieve stress op. Simpel gezegd betekent het eigenlijk dat er meer slijtage in het brein ontstaat. Het zorgt er uiteindelijk voor dat hersencellen minder goed met elkaar kunnen communiceren, wat dan weer een voorbode is voor het ontwikkelen van Alzheimer in een later stadium.

Gezien het feit dat we dagelijks wereldwijd met miljarden auto's tegelijk de weg op gaan, is het lastig om de schaal van dit probleem duidelijk te maken. Wel is duidelijk dat EV's het nog erger maken. Banden produceren meer stof als ze onder dit soort loeizware zoemmobielen gemonteerd zijn. De verhoogde slijtage die hierbij komt kijken is dus niet alleen pijnlijk voor de portemonnee, maar ook voor de hersenen.

Vermijden lijkt onmogelijk

Het is ook niet zo dat je 6PPD-Q kan vermijden door simpelweg de steden niet meer in te gaan, niet meer langs een snelweg te kamperen, of je adem in te houden als er een auto passeert. Het goedje bindt zich namelijk niet alleen aan menselijke hersencellen, maar ook aan planten, dieren en nestelt zich zelfs in de grond. Aangezien ons eten daar vandaan komt, wordt het wel heel lastig om het goedje niet binnen te krijgen.

Het enige dat nog onduidelijk is in hoeverre 6PPD-Q daadwerkelijk bijdraagt aan het risico om Alzheimer te krijgen. Om dat te bepalen willen de onderzoekers meer tests doen om te zien hoe de stof reageert met menselijk weefsel en hoeveel er nodig is om significante schade te veroorzaken.

Ironisch genoeg zou je kunnen stellen dat meer autorijden in een handgeschakelde auto de remedie kan zijn. Een ander onderzoek wijst namelijk uit dat het regelmatig schakelen juist voor het behoud van mentale gezondheid en cognitieve functies zorgt.

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