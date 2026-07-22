Toch maar een EV? Pompprijzen blijven tot eind 2027 stijgen

Er zijn van die berichten waar je als automobilist (met een brandstofauto) eigenlijk wel meteen verdrietig van word. Sorry, maar dit is er zo eentje. Net toen de hoop ontstond dat de rust op de oliemarkt misschien zou terugkeren, gooien energie-experts juist extra olie op het vuur. Letterlijk niet, figuurlijk wel.

De belangrijkste olieroute blijft een hoofdpijndossier

De Straat van Hormuz is misschien niet de bekendste plek op aarde, maar wel eentje waar je portemonnee wel veel mee te maken heeft. Zoals de meeste van jullie ondertussen weten passeert een groot deel van de olie uit het Midden-Oosten deze smalle doorgang. Gaat het daar mis, dan heeft de hele wereld daar last van. En volgens energieadviesbureau Rapidan Energy Group houdt die last nog wel een tijdje aan.

Waar eerder nog werd gedacht dat de scheepvaart zich relatief snel zou herstellen, verwachten de analisten nu dat deze verstoringen tot ver in 2027 zullen aanhouden. Minder olietankers betekent minder olie op de markt. En iedereen weet inmiddels wat er gebeurt als vraag en aanbod uit balans raken. Precies, hogere prijzen aan de pomp.

De pomp kan daar flink last van krijgen

Dat is dus precies waar de zorgen zitten. Rapidan verwacht dat de wereldwijde olievoorraden de komende tijd verder zullen zakken. Niet omdat er ineens meer wordt gereden, maar gewoon omdat er minder olie beschikbaar is. De analisten sluiten zelfs niet uit dat de olieprijs kan oplopen tot zo'n 175 euro per vat. Even ter vergelijking: het vorige record lag rond de 128 euro per vat. Dat is toch best een vervelend verschil.

Zo'n olieprijs betekent natuurlijk niet dat de benzineprijs morgen ineens sky high gaat. Tussen een vat Brent en de pomp zit nog een hele reeks van belastingen, raffinage en marges. Maar als olie structureel duurder en duurder wordt, zie je dat uiteindelijk altijd wel terug bij het tankstation.

Niet het nieuws waar je op zat te wachten

Toch wil ik hier wel bij zeggen: voorspellingen blijven voorspellingen. Morgen kan er een of andere diplomatieke doorbraak komen of juist een nieuwe totale escalatie. Maar opvallend is het wel dat een gerenommeerd energiebureau zijn verwachtingen niet versoepelt, maar juist even flink aanscherpt.

In het kort: waar eerder werd gerekend op een tijdelijke verstoring, houden de analisten nu serieus rekening met een probleem dat nog anderhalf jaar blijft doorsudderen.

En dat is misschien wel het vervelendste nieuws van allemaal. Want als de oliemarkt inderdaad zo lang onder druk blijft staan, kun je dat kleine beetje hoop op goedkopere brandstof voorlopig beter even parkeren. Zoals zo vaak geldt aan de pomp: naar beneden gaat langzaam, omhoog verrassend snel.

Via: Jalopnik

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