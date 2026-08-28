Slecht nieuws uit Duitsland voor iedereen die met de auto komt

Even lekker naar Duitsland om het gas vol open te trekken, te tanken of om rookwaar in te slaan. Allemaal mooi, maar helaas niet zo simpel als het lijkt.

We wisten het eerder al te melden, de grenscontroles aan de Bundesgrenze blijven voorlopig nog gewoon bestaan. Al sinds september 2024 wordt er veelvuldig bij de grens gecontroleerd en sta je geregeld in de file als je de Duitse grens wil passeren. Natuurlijk wordt niet elke auto stilgezet, maar de fuiken zorgen wel voor vertraging en ook extra ongevallen.

Waar staan de controles?

De controles zijn dus verlengd ten minste tot maart 2027. Ook tijdens de herfst en winterperiode wordt er dus aan de grens met Duitsland gecontroleerd. Verlenging daarna is nog onzeker, van Schengen mag het niet, maar aangezien het lijkt te werken voor onze oosterburen, zou het zomaar kunnen dat de controles nog lang blijven.

Maar goed waar staan ze dan? Dat heeft de ANWB even voor je op een rijtje gezet. Vanuit Nederland wordt vooral gecontroleerd op de A1, A7, A12 en de A76. Ook op de A67 en de A37 zijn er nu en dan controles. Ook als je op een andere manier naar Duitsland reist (trein, vliegtuig, boot) krijg je te maken met strengere controles. Ruim daar dus extra tijd voor in en ga op tijd op stap als je naar de kerstmarkt in Oberhausen/Düsseldorf wil.

Neem je wel even je paspoort of Europese identiteitskaart mee? Een rijbewijs alleen voldoet niet als identiteitsbewijs in Duitsland.