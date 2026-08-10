Slecht nieuws voor Mercedes is goed nieuws voor Max Verstappen

Karma lijkt toch nog wel een ding te zijn in de Formule 1. Met name Mercedes lijkt er last van te hebben nadat het eerst de toebedeelde ADUO-token weigerde te gebruiken om de ontwikkeling bij Red Bull stil te leggen, hikt het als team nu al tegen niet toegestane motorwissels aan. En dat is goed nieuws voor Max Verstappen.

Hoewel Red Bull de handdoek al in de ring gegooid lijkt te hebben voor dit seizoen en Mercedes-coureur Kimi Antonelli redelijk comfortabel het klassement leidt, stelt de altijd overlijk negatieve teambaas Toto Wolff van Mercedes dat het bij zijn team allemaal niet zo lekker loopt. Beide coureurs hebben namelijk al hun maximale aantal motoren verbruikt terwijl ze nog maar op de helft van het seizoen zijn aanbeland.

Penalties, het regent penalties

Dat betekent dus dat zowel Antonelli als Russell nog één of meerdere motorwissels moeten ondergaan. En dat gaat gepaard met de nodige gridpenalties. "Ik hoop nog heel erg dat we geen penalties hoeven te nemen, maar het heeft alle schijn van dat het toch echt zal gaan gebeuren", aldus Wolff.

Tot overmaat van ramp lijkt het erop dat een goede optie voor de penalties een circuit is waar Antonelli een thuisrace zal rijden: Monza. "Er is een race die erg speciaal voor Kimi kan zijn, maar die op papier de beste plek is om een motorpenalty te nemen. Dus we moeten met Marco (de vader van Antonelli) overleggen over wanneer we dat in Monza willen doen. Baku is ook een optie."

Realistisch gezien kan Mercedes er niet omheen

Waar Wolff nog hoop heeft, heeft adjunct-teambaas Bradley Lord dat absoluut niet. Hij weet zeker dat beide Mercedessen ergens in de tweede helft penalties moeten slikken. "Realistisch gezien is het wel erg moeilijk om het eind van het seizoen te halen met de huidige hardware. De kansberekeningen en de wiskunde wijzen erop dat beiden op een gegeven moment een of andere vorm van straf zullen moeten incasseren, waarvan de omvang nog moet worden bepaald", legt hij uit.

Het is inmiddels geen geheim dat Mercedes wat problemen heeft gehad met de betrouwbaarheid van de aandrijflijn. Hoewel zowel Wolff als Lord aangeven dat de problemen zoveel mogelijk getackeld zijn, heeft het dus heel wat nieuwe onderdelen gekost. En dat kan Mercedes duur komen te staan in de vorm van een aanzienlijke lading penalties.

Dat laatste zullen de overige teams, en dus ook Max Verstappen, met open armen verwelkomen. Het betekent immers dat de dominantie van de Mercedes op z'n minst wat barsten laat zien en er mogelijk wat meer ruimte komt voor andere teams om een podiumplek te veroveren.

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