Slim of dom? Lucid lost terugroepactie op met software-update en een waarschuwing

Tegenwoordig kan een scheefhangend draadje al reden genoeg zijn voor een terugroepactie van honderden duizenden auto’s. Dat zijn niet alleen kostenposten waar menig automaker niet op zit te wachten, ook hebben de eigenaren van de auto’s niet altijd evenveel zin om hun een afspraak te maken bij de dealer voor een klusje van een paar minuten. Daarom pakt Amerikaanse autobouwer Lucid het nu anders aan.

De EV-bouwer loopt tegen een iets serieuzer probleem aan dan een scheef draadje. Bij zo’n 3.600 Air Pure RWD’s kan de achteras los komen met alle problemen van dien. Klinkt serieus en kleinschalig genoeg om de eigenaren toch even te verzoeken om er even een techneut preventief naar te laten kijken, toch? Lucid denkt alleen dat een software in de auto precies hetzelfde kan.

Software en een waarschuwing

Daarom rolt het bedrijf een software-update uit naar alle voertuigen waarbij de kwaal zich kan voordoen. Dankzij deze update kan de auto specifiek op symptomen van de loszittende as controleren en zelfs nog voordat het euvel zich daadwerkelijk voordoet, de bestuurder informeren dat de auto op het punt staat om kapot te gaan en dat het nu dus echt tijd is voor een bezoek aan de garage. De mensen die wel een goed bevestigde as hebben, zullen dus nooit wat merken en ongestoord door kunnen rijden.

Dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi, maar toch is het de vraag of de klant wel op deze vorm van ‘service’ zit te wachten. Zeker met een serieus euvel als een niet goed bevestigde as. Met andere woorden: als jij zou weten dat jouw auto mogelijk op de snelweg stil zou kunnen komen te staan door een fout van de fabrikant, zou je dan niet liever willen dat hij toch preventief nagekeken werd?

Rijdt toch niet lekker

Het is een heel ander punt als je niets van een euvel af weet. Dan is het juist prettig dat Lucid je waarschuwt voordat ergere schade kan ontstaan. Maar rondrijden met het idee dat het elk moment mis kan gaan in je achterhoofd, lijkt ons niet bepaald een pretje.

Aan de andere kant heeft Lucid bewezen dat het preventief oplossen van precies dit probleem niet in alle gevallen het gewenste effect heeft gehad. Na een eerdere terugroepactie om loskomende assen, bleek dat ook auto’s buiten deze actie last hadden van het probleem. Dat had in theorie ondervangen kunnen worden als Lucid gelijk met de software-update was gekomen voor alle verkochte voertuigen.

Toch blijft het een interessante kwestie. Zou jij genoegen nemen met een update, of toch langs willen gaan bij een dealer?