‘Slimme’ truc om boetes te omzeilen pakt totaal verkeerd uit

Het lijkt een geniale truc om boetes te omzeilen: je plakt een blaadje op je kenteken om het onleesbaar te maken. En als de politie je daar op aanspreekt, hou je jezelf van de domme. Iemand probeerde dit in België, maar dit pakte niet goed uit.

Voordat je denkt dat dit een soort Belgenmop wordt: de Belgen zijn de slimme personen in dit verhaal. Degene die zijn kenteken onherkbaar probeerde te maken was een Oekraïner. Althans, daar gaan we even vanuit. De auto had namelijk een Oekraïens kenteken.

De beste man dacht slim te zijn door zowel voor als achter een herfstblaadje op zijn kenteken te plakken. Agenten die de auto fout geparkeerd zagen staan in Hoboken (bij Antwerpen), vonden dat wel héél toevallig. De man had zijn auto voor een inrit geparkeerd, maar was wel zo vriendelijk geweest om zijn nummer achter te laten. Daarom besloten de agenten eens een belletje te doen.

Lulverhaal

De man kon moeilijk beweren dat er twee blaadjes uit een boom waren gevallen en precies allebei zijn kentekens onleesbaar hadden gemaakt. Hij probeerde nog wel een ander lulverhaal: dat een vriend de blaadjes had aangebracht. Dit kon hij zelfs de Belgische agenten niet wijs maken, dus uiteindelijk gaf hij toch maar toe.

Dit geintje komt hem duur te staan, want hij stond niet alleen voor een inrit geparkeerd, maar had ook een Oekraïens kenteken terwijl hij al twee jaar in België woonde. Hij mag dus twee jaar aan achterstallige wegenbelasting betalen. Verder is er een proces-verbaal opgemaakt vanwege het bedekken van het kenteken en wordt zijn rijbewijs voor 15 dagen afgepakt. In plaats van boetes ontlopen heeft deze ‘slimme’ truc dus alleen maar voor meer boetes gezorgd.

Kan het slimmer?

Nu zijn er wel betere manieren om dit aan te pakken. Alleen een blaadje op de achterkant is minder verdacht en daarmee kun je al de meeste flitsboetes ontlopen. En als je de auto gewoon vies maakt met modder oogt het wellicht nog iets natuurlijker. Je kunt zelfs op AliExpress magnetische blaadjes kopen, die je met een druk op knop kunt laten vallen bij een politiecontrole. Dit heb je trouwens niet van ons.

Het probleem van al deze trucjes is alleen: het is verplicht om een leesbaar kenteken te hebben. Dus zelfs al zou je kenteken per ongeluk vies zijn, dan kun je alsnog een boete van € 190 krijgen. Heeft de politie reden om aan te nemen dat je expres de boel zit te belazeren? Dan kun je een boete krijgen voor kentekenfraude en ben je potentieel nog een stuk duurder uit.

Bron: VRT

Foto: M5 Touring tussen de herfstblaadjes, gefotografeerd door @Row1

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