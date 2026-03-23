Slovenen mogen nog maar 50 liter tanken door tanktoerisme

Even snel de grens over voor goedkope brandstof? Klinkt natuurlijk als een geweldig plan, totdat iedereen dat tegelijk gaat doen. In Slovenië hebben ze daar inmiddels wat ervaring mee. En dus grijpt het land nu in.

Tanken met een limiet

Sinds kort mogen de automobilisten in Slovenië nog maar maximaal 50 liter brandstof per dag tanken. Voor bedrijven ligt die grens iets hoger, namelijk op 200 liter. Deze maatregel moet gaan voorkomen dat de tankstations leeg raken en de bevoorrading nog verder onder druk komt te staan.

Wat hier vooral opvallend is, is dat deze beperking niet komt omdat Slovenië zonder brandstof zit. Volgens premier Robert Golob is er “genoeg brandstof”, maar zit het probleem vooral in de aanvoer naar de tankstations. Oftewel: de pomp is al leeg voordat de volgende lading arriveert.

Goedkope benzine trekt buren aan

De oorzaak ligt natuurlijk deels buiten de landsgrenzen. Door stijgende brandstofprijzen, grotendeels als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, trekken automobilisten uit Italië en Oostenrijk massaal naar Slovenië om goedkoper te tanken. Kom me bekend voor dit.

Dat tanktoerisme begint dus behoorlijk uit de hand te lopen. Volgens de Sloveense minister van economie wordt er bij sommige tankstations tot zes keer meer getankt dan normaal. Tja, dan gaat het best hard.

Logistiek probleem (met militair tintje)

Het echte harde probleem zit volgens de overheid in de logistiek. Brandstof is er wel, maar het vervoer naar tankstations kan de vraag simpelweg niet bijbenen.

Deze situatie is ondertussen zo serieus aan het worden dat de regering nu aan het overwegen is om het leger in te zetten om de distributie te ondersteunen. Ondertussen zijn sommige tankstations tijdelijk gesloten en hebben bedrijven zoals MOL al eigen limieten ingevoerd.

Hoe gecontroleerd gaat worden of iedereen zich netjes aan die 50 liter houdt? Dat is nog even de vraag. Maar duidelijk is wel: even volgooien met jerrycans zit er voorlopig niet in.

Via: NU.nl