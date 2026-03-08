Smakelijke Porsche Carrera GT is letterlijk en figuurlijk perfectie

Een Porsche Carrera GT naar de maatstaven van 2026, maar met het mooie van het origineel behouden.

Wil je weer even een harde tik in je gezicht krijgen qua hoe snel het leven gaat? Komt ‘ie. Dit jaar wordt de Porsche Carrera GT 23 jaar oud. De bijzondere supercar met V10 van Porsche had het al snel in zit om een klassieker te worden. Omdat het één van de laatste ‘analoge’ supercars bleek te zijn. In een wereld waar pijlsnelle automatische transmissies en computergestuurde rijhulpjes steeds belangrijker werden, gaf Porsche je een chassis met koets, een stuur, een set pedalen, een handmatig te bedienen versnellingsbak en een motor. Veel meer eigenlijk niet.

Oh ja, die motor. De Porsche M80/01 V10 was een 5.7 liter grote unit zonder turbo’s, met een voor 2003 aardig bizarre 612 pk. Deze motor zou het speerpunt worden voor een Porsche F1-motor in de jaren ’90, toen dat afgeschoten werd een Le Mans-motor. Ook afgeschoten. Dan maar in een productieauto leggen. Wat de Porsche Carrera GT zo bijzonder maakt, helemaal qua wat voor geld je er nu voor moet neerleggen, is de tijd en plaats. Pas na een paar jaar werd duidelijk dat auto’s als deze niet meer gemaakt gaan worden om de eerder genoemde redenen. Grappig genoeg kwam dat besef middenin de economische crisis, waardoor bedragen zo laag als 250.000 euro zijn betaald voor een Carrera GT zo rond 2009/2010.

Prijzenexplosie

En nu? Nu moet je grof geld betalen voor een Porsche Carrera GT. Toen men weer geld kregen, besefte ze pas dat 1.270 exemplaren niet betekent dat je keuze reuze is. De prijzen schoten snel naar het miljoen, zoals net gelinkt is er dus eentje verkocht voor 3,3 miljoen(!) dollar. Dan heb je wel perfectie in handen, toch? Ja en nee. Op het gebied van de techniek moet je eigenlijk niet teveel eraan zitten, dat is juist de kracht van de Carrera GT. Qua styling zijn er kleine dingetjes, maar ook daarvoor geldt dat het geheel vrij tijdloos blijkt. Toch kan je perfectie bereiken door kleine dingen aan te passen, zo meent Canepa.

Porsche Carrera GT Sport Canepa

Het Amerikaanse bedrijf dat zich specialiseert in verzamelbare auto’s onthult namelijk een herziene Carrera GT onder de noemer ‘SC’. Dat kan bij Porsche staan voor Sport Classic, maar in deze context betekent het ‘Sport Canepa’. Het is het pakket dat de firma van Bruce Canepa aanbiedt om een Porsche Carrera GT fijn te slijpen met de kennis van 2026. Dan rest de vraag: hoe maak je perfectie, eh, perfect?

Zoals verwacht zit dat hem vooral in details. De Porsche Carrera GT door Canepa is bijvoorbeeld gespoten in een gloednieuwe kleur genaamd Liquid Metal Green. Het standaardpalet van de Carrera GT bestond slechts uit vijf kleuren (Seal Grey, Fayence Yellow, Guards Red, Basalt Black en het naar de CGT vernoemde GT Silver), al was meer mogelijk met PTS. Deze turquoise tint moet belichamen dat ook moderne kleuren mogen, maar het is slechts een voorbeeld.

Een bijzonder stukje design op de Porsche Carrera GT is het uit honingraatgaas bestaande gedeelte van het motordeksel, waaronder de luchtinlaten schuilen in de motorruimte. Canepa lakt deze beide in de carrosseriekleur om beter in het geheel te passen. De rolbeugel daar net voor is van koolstofvezel. De koplampen vallen normaal in een gelakt stuk plaatwerk, dat is zwart gemaakt voor de Canepa-versie. Een laatste klein detail aan het uiterlijk is het zwart maken van de bevestigingsbouten van de wielen. Deze centrelocks zijn origineel rood links en blauw rechts zoals op raceauto’s des tijds, maar voor de symmetrie is dit natuurlijk fijner. In het interieur is er sprake van een volledig nieuwe bekleding met hoogwaardig leder en alcantara, ook hier zijn meer kleurenopties beschikbaar dan af fabriek.

Techniek

De Porsche Carrera GT Sport Canepa is op technisch vlak ook verbeterd, maar hier moet je uitkijken dat je bij wijze van spreken de Mona Lisa geen Snapchat-filter geeft om haar gezicht te moderniseren. Geen zorgen: de 5.7 liter V10 blijft zoals ‘ie is. Het enige wat de motor wel krijgt is nieuwe uitlaten om de sound te verbeteren en iets meer pk toe te voegen. De transmissie krijgt een nieuwe koppeling, want dit wil nog wel eens een dingetje zijn voor de CGT. De kleine diameter en het lage gewicht zorgt ervoor dat de koppeling niet bezwijkt onder het vermogen van de V10, maar dat zorgt wel ervoor dat deze voor onervaren bestuurders moeilijk te opereren is en dus soms vrij snel vervangen moet worden. Ten slotte is een reeds bekende upgrade toegepast, KW-veren met ingebouwde verhoging met een druk op de knop, zodat drempels wat makkelijker zijn. Dat bestond nog niet (grootschalig) in 2003, maar inmiddels weten we beter.

959 SC

De herziene Porsche Carrera GT door Canepa wordt aangeboden als upgrade voor bestaande Carrera GT-eigenaren. Porsche doet dit ook als je het lief vraagt (en met een zak geld over de brug komt), maar daar betreft het meer het nabootsen van het initieel samenstellen van een CGT en blijft de techniek hetzelfde. De Carrera GT SC volgt in de voetsporen van zijn voorganger, die door Canepa als 959 SC ook voorzien wordt van upgrades in dezelfde trend. Daarover gesproken: bij de onthulling van de Carrera GT SC op het Amelia Island Concours nam Canepa ook een nieuwe 959 SC mee, uitgevoerd in Rubystone met witte velgen en interieur. Om maar een beeld te geven dat die Canepa-ombouwen nog steeds gebeuren, dus neem vooral je Carrera GT mee.