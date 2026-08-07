Waarschuwing: Hierom kun je nu beter geen Smart #1 kopen

Het duurde even, maar dan heb je ook wat. Tenminste, zo gaat het gezegde dat ze bij Smart waarschijnlijk in groot lettertype op de muren van de kantoren hebben geplakt, want het is eindelijk zover: de Smart #1 krijgt een upgrade. En niet zomaar een.

De Smart #1 is inmiddels alweer vier jaar op de markt en heeft in de tussentijd eigenlijk weinig verandering doorgemaakt. Opmerkelijk, want het zijn juist de Chinese fabrikanten die ogenschijnlijk elke week een nieuwe variant van hun toch al nieuwste EV uitbrengen. Maar goed, de Smart #1 is inmiddels aan de beurt wordt goed aangepakt.

800 Volt en Thunder

De kekke EV krijgt namelijk een upgrade naar een 800-volt accupakket. Daarmee wordt het mogelijk om het 61,52 kWh metende LFP-pakket van 10 tot 80 procent op te laden binnen 12 minuten. Dat kostte bij de uitgaande Smart #1 nog een uiterst onschappelijke 30 minuten. De actieradius verandert helaas niet erg. Die staat vastgesteld op 535 CLTC-kilometers. Dat vertaalt zich naar ruwweg 425 kilometer, waar nu 427 kilometer voor staat.

Dat laatste is vooral opmerkelijk, omdat Geely, de maker van de Smart #1, aangeeft dat de nieuwe variant de Thunder-aandrijving krijgt. Dat is volgens de fabrikant de efficiëntste elektromotor (plus allerlei andere onderdelen) ooit zijn. Je zou dan ook verwachten dat er op z'n minst een kilometertje of tien à twintig wel te vinden zou zijn met de 'efficiëntste' motor en de overstap naar 800 volt.

Maar wanneer?

Wat we van dit alles alleen nog niet weten, is wanneer Smart de aanpassingen voor de Nederlandse markt gaat doorvoeren. De veranderingen zijn vooralsnog enkel voor de Chinese markt aangekondigd.

Ook het uiterlijk heeft een opfrisbeurt gekregen, maar je zult echt moeten zoeken naar de aanpassingen. We laten ze dan ook graag aan jou om ze te vinden. Zie het als een leuke bezigheidstherapie voor de vrijdagmiddag of de zaterdagochtend.

Laten we het er voor nu maar op houden dat de opmerkelijk gevormde auto zijn belangrijkste 'feature' heeft behouden. Het apart gevormde 'petje', dat hij altijd draagt is nog steeds goed zichtbaar. Gelukkig is die nog niet achterstevoren gaan staan.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover