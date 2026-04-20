Smart brengt het kleintje terug! Zo komt ie eruit te zien

Veel merken duiken nu op de kleine betaalbare EV, maar er is geen model zo geschikt als kleintje als de Smart ForTwo. De krappe tweezitter werd in korte tijd het boegbeeld van Smart. Helaas moest het kleintje ruimte maken voor grotere auto’s met meer winstmarge. Tot binnenkort!

Smart is druk bezig met het terugbrengen van het model in een 2026-jasje. Dat wil bij Smart zeggen: een elektrisch model met een hashtag-naam. Een eerste officiële beeld hiervan krijgen we aanstaande woensdag, 22 april. Dan lanceert Smart op de beurs Auto Beijing 2026, de Concept #2. Voorafgaand aan het release krijgen we de ontwerpschetsen voor de nieuweling te zien.

Terug naar de roots









Verschillende eerdere teasers wezen al op duidelijke overeenkomsten met de ForTwo, maar nu weten we het zeker: het model houdt zijn eigen kenmerkende vorm. En dat is maar goed ook. De wielkasten en bumpers zullen in het echt vast niet zo breed zijn als op de tekening (misschien wel op de #2 Brabus?), maar toch: dit ziet er vrij veelbelovend uit, toch? Ik ben al blij dat ie gewoon koplampen krijgt in plaats van zulke led-strips. Daar smoelt deze auto in ieder geval beter van en lijkt ie nog wat meer op het origineel.

Dat de styling goed is, is te danken aan Mercedes. Zij hebben ook voor dit model het ontwerp verzorgd. De conceptauto die je hier woensdag kunt zien, krijgen we ingezoomede beelden nu ook al geteased. Smart gebruikt op het showmodel een combi van mat wit en warm goud. Verder krijgt de Concept #2 ‘’zorgvuldige details zoals gespen en hoogwaardige lederen accenten’’ die je moeten doen denken aan moderne mode. Een echte conceptauto dus.

Er is nog geen informatie over specificaties of leveringsplannen. In hetzelfde persbericht bespreekt Smart de sedan, de #6. Die wordt ook in Beijing gepresenteerd. Van dit model maakt Smart heel duidelijk: hij komt niet naar Europa, maar is voor China bedoeld. Over de #2 zegt het merk niets in deze context. Een aanwijzing dat de kleine EV ook naar hier komt? Wellicht horen we het woensdag al.