Dit is de meest bijzondere auto met een Ferrari-badge van Marktplaats

Nu er weer ruimte is voor een Smart 'zoals we die kennen', vragen wij ons hardop af of er ook ruimte is voor de meest bijzondere Fortwo die er ooit is geweest. In beperkte oplage bouwde Smart een vreemd ding: een Fortwo zonder voorruit, deuren en dak. De Crossblade komt uit een tijd dat gekke dingen nog gewoon konden. Mocht je een Crossblade al niet meer bijzonder vinden: dit exemplaar is nog een beetje extra bijzonder.

Een 'Speedster'-achtige open versie zonder deuren en voorruit van een auto verwacht je van een dikke sportauto, niet van een Smart. Toch is dat precies wat er gebeurde. Smart bouwde 2.000 exemplaren van de Crossblade. We zeggen geen deuren, maar hij heeft toch twee 'balken' als deuren die als vleugeldeuren open gaan. In vele aspecten een gek ding, maar wel leuk gek.

Ferrari-trekjes

De Smart Crossblade woog slechts 740 kg en is ook nog eens naar Brabus gestuurd, die 70 pk uit de 0.6 liter grote motor haalden in plaats van 55. Dat maakt hem op zich vlot, maar een Ferrari wordt het niet. Dat moet je eens vertellen aan degene verantwoordelijk voor de Smart Crossblade die we op Marktplaats vinden. Die zag er een soort baby-Ferrari in en daar is werk van gemaakt.

Smart Crossblade 'by Ferrari'

Om mee te beginnen: logo's, overal logo's. Op het front en achterop, dat is logisch. Daar begin je. Ook zijn er Scuderia Shields toegevoegd op de Smart Crossblade. Verder van buiten iets waar Ferrari niet bij nodig is geweest: Brabus-velgen. Dankzij de steek met maar drie bouten ben je ietwat beperkt qua velgen voor je Smart, maar die van Brabus passen uiteraard. Wel afgemaakt met Ferrari-naafdopjes.

Interieur

Van het interieur van de Smart Crossblade 'by Ferrari' is pas echt werk gemaakt. De bekleding op het dashboard en de deur is voorzien van half zwart alcantara en half crèmekleurig leder. Ook op het stuur, met natuurlijk een Ferrari-logo erop. Net als op de pook: Ferrari. En check de opnieuw beklede stoelen: ook tweekleurig maar met het Ferrari-logo in de hoofdsteunen.

Mocht je nog niet overtuigd zijn: een badge met "Crossblade by Ferrari" fleurt het interieur op. Er is wel een probleem. We willen niet vervelend doen, maar we betwijfelen of Ferrari deze Smart Crossblade wel zo leuk vindt. Het merk is er niet zo blij mee als je hun copyright gebruikt voor dingen die ze niet goedgekeurd hebben. En nee, er is voor zover wij weten nooit een speciale Ferrari-editie van de Crossblade geweest. Maar goed, wellicht dat het voor dit soort kleine projectjes even een keer door de vingers gezien kan worden.

Kopen

Los van de Ferrari-spullen is de Smart Crossblade best een unieke kans. Het betreft dus één van 2.000 gebouwde Crossblades en deze komt uit 2004. In die tijd is er maar weinig mee gereden: er staat 4.677 kilometer op de klok. Serieus weinig, al is het wel zo'n auto die je enkel uitlaat als de omstandigheden goed zijn. Want je wordt nat als het regent. Erg nat.

De verkoper wil er 34.950 euro voor hebben. De waardes van een Crossblade zijn lastig te bepalen, want het is een nicheproduct der nicheproducten. Als jij hem 35 ruggen waard vindt, vooral even afreizen naar Marktplaats.

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