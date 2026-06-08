Snelheidsduivel op de A2 wordt met dubbele cijfers geklokt en raakt AMG kwijt

Sommigen kunnen het echt niet laten, het blijft natuurlijk lekker om hard te rijden. Waar dat kan uiteraard. Je zou denken dat je dan Duitsland kiest, maar deze Mercedes-rijder koos de A2. En dat heeft hij geweten.

Afgelopen zondag, in de vroege ochtend welteverstaan, zag oom agent een flinke snelheidsduivel langs sjezen. Op de A2, waar je doorgaans 100 km/u mag, werd 238 km/u geklokt. Dat zorgde er uiteraard voor dat de dienders snel de achtervolging inzetten op de maniak. Toen ze eindelijk de Benz bijna hadden ingehaald en het stopteken hadden gegeven, ging de bestuurder er met hoge snelheid vandoor.

Ook vond de automobilist het leuk om slalommend door het verkeer te manoeuvreren. Mede door de ‘kunsten’ van de bestuurder raakte hij de politie succesvol kwijt. Maar hij werd al gauw uit zijn ontsnappingsdroom gehaald.

De Mercedes werd namelijk in Houten gevonden zonder de inzittende. Er werd daarna een ander voertuig staande gehouden waar de gezochte straatcoureur in zat. Zou het een toevalstreffer zijn of afgesproken werk door een handlanger die hem opving? Hoe dan ook, daaropvolgend zijn het rijbewijs en de Mercedes in beslag genomen van de verdachte. Op de foto’s kunnen we zien dat het gaat om een C of S 63 AMG. Het is niet duidelijk te zien door de focus op de snelheidsmeter maar als iemand precies weet welk model het is, laat het ons vooral weten!

Voor dit soort vergrijpen kan de bestuurder een fikse geldboete van duizenden euro’s verwachten, in combinatie met een langdurige rijontzegging, voorwaardelijke of onvoorwaardelijke gevangenisstraf en zelfs permanent het rijbewijs verliezen. Gezien de snelheid van de bestuurder sluit ik het laatste zeker niet uit.

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