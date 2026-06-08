Snelheidslimiet op de Autobahn al ingevoerd?

Wij hier bij Autoblog krijgen nog weleens het verwijt dat we er niet voor terugdeinzen om stevig te polariseren, maar de 'andere kant' kan er ook wat van hoor. Neem nou Greenpeace in Duitsland. Die plegen zelfs vandalisme aan door de belastingbetaler gefinancierde staatseigendommen om hun punt duidelijk te maken...

Zo, de eerste klap is uitgedeeld in de stemmingmakerij jegens andersdenkenden. Laat dat maar aan ons over, draaien wij onze handen niet voor om.

Maar goed, genoeg gelachen, wat is er nou werkelijk aan de hand?

Nou, je weet dat er al sinds jaar en dag wordt gekibbeld over het wel of niet invoeren van een maximumsnelheid op de Duitse Autobahn. De weldenkende en over het algemeen ook zeer aantrekkelijke en welriekende mensen zijn tegen, de boomknuffelaars aller landen zijn voor, is kortweg het antwoord. Is niet nieuw, is al decennia zo. Maar goed, opper-milieuclub Greenpeace heeft zich er ook tegenaan bemoeid deze keer. Hoe dan? Nou, dat gaan we vertellen.

Eerlijk is eerlijk, het was best een geinige actie van ze. De organisatie plakte namelijk bij alle 26 grensovergangen van het Duitse snelwegennet stickers met '100' over de bekende borden met de richtsnelheid van 130 km/u. Goed gelijkende borden ook, het leek net echt. Volgens Greenpeace zou op de Autobahn eigenlijk overal 100 km/u moeten gelden.

De reden laat zich raden. De organisatie wijst op de stijgende olieprijzen en de onrust in het Midden-Oosten. Langzamer rijden betekent minder brandstofverbruik, minder afhankelijkheid van olie en minder uitstoot. Volgens Greenpeace zouden Duitse automobilisten daarmee gezamenlijk miljarden euro's kunnen besparen.

Dat klinkt op papier best redelijk. Zelfs voor ons dino's die af en toe onze rokende en stinkende machines eens flink willen uitlaten bij de buren.

Alleen is de Autobahn voor veel Duitsers niet zomaar een snelweg. Het is een van de laatste plekken in Europa waar je op sommige trajecten nog echt kunt doorrijden en die lijkt heilig voor Helmut en Helga. En dus ontstaat iedere keer als iemand daar een limiet op wil plakken, ongeveer dezelfde discussie.

Wat deze actie vooral bijzonder maakt, is dat Greenpeace de discussie nu probeert te voeren via de portemonnee in plaats van via het klimaat. Blijkbaar verwacht de organisatie dat automobilisten meer wakker liggen van een dure tankbeurt dan van een paar gram CO₂.

Voorlopig verandert er overigens helemaal niets. De stickers zijn inmiddels weer verdwenen en de Duitse regering voelt nog steeds weinig voor een landelijke maximumsnelheid.

We zijn benieuwd wanneer de volgende partij zich aandient die de snelheidslimiet wil invoeren. Laat maar komen!