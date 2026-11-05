Snelladen was nog nooit zo goedkoop, maar er zit een addertje onder het gras

Je EV even lekker opladen kost je tegenwoordig al gauw een paar tientjes. Helemaal als je onderweg afhankelijk bent van een snellader, kan de rekening vrij hard gaan. Allego heeft daar in Duitsland een oplossing voor bedacht. De Nederlandse laadpaalaanbieder komt namelijk met een cashback systeem en belooft daarmee laadtarieven waar je als EV-rijder van schrikt.

Snelladen met korting

De opvallende actie van Allego is op zo'n 250 verschillende locaties te vinden. Hang jij je stekker daar in de doos, dan kan je uitkomen op een bedrag van maar 19 cent per kilowattuur. Dat is ongelofelijk goedkoop. Sterker nog, dat is goedkoper dan de gemiddelde stroomprijs voor thuisladen met een wallbox.

Uiteraard is het feest niet helemaal gratis. De actie werkt namelijk met cashback, dus per geladen kilowattuur krijg jij 20 cent tegoed terug. Dat bedrag kan je dan weer mooi gebruiken voor je volgende laadsessie. Maar wat nog beter is: vanaf een opgebouwd tegoed van 5 euro kan je het ook naar je bankrekening over laten maken. Moet je wel even de Allego-app gebruiken, maar dat lijkt me niet zo'n punt.

De actie is natuurlijk niet voor altijd. Hij loopt tot 31 december 2026, dus je moet nog wel een klein beetje tempo maken als je er gebruik van wil maken. Duitsland en Frankrijk doen allebei mee, dus ik zou zeggen; plan snel een shoptripje.

Abonnementje is wel nodig

Er is wel een belangrijke dingetje. De prijs van 19 cent per kWh is alleen te bereiken met het Smart-abonnement van Allego. Die kost je 9,99 euro per maand, maar die is wel maandelijks opzegbaar. Heb je dit abonnement niet? Dan betaal je een aanzienlijk hoger tarief. Maar dat is natuurlijk niet heel raar.

En je kan dat abonnement echt best snel terugverdienen. Bij het normale app-tarief van 59 cent per kWh scheelt het Smart-tarief inclusief cashback ongeveer 40 cent per kWh. Na zo'n 25 geladen kilowattuur heb je de maandelijkse abonnementskosten er dus alweer uit gehaald. Maar als jij één keer naar Duitsland rijdt om te laden heb je hier uiteraard niet zo heel veel aan.

De actie van Allego is dus verspreid over Duitsland. Zo zijn er in Berlijn bijvoorbeeld 22 deelnemende locaties te vinden, maar in Hamburg zijn er bijvoorbeeld maar vier en in Keulen vijf. Ook kan je de laadpunten in de buurt van andere grote steden vinden, maar dat is makkelijk te zien in de app.

Wel even opletten dat je niet voor één goedkope laadsessie een abonnement afsluit dat je vervolgens vergeet op te zeggen.

Via: AutoBild

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