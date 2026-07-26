Eén simpele laadpastruc bespaart tientallen euro's aan de snellader!

Elektrisch rijden is een stuk goedkoper dan op benzine. Vooral als je thuis kunt laden. Wanneer je van huis bent, zul je toch de openbare palen moeten gebruiken. Het liefst zet je je EV aan de snellader zodat je de weg snel weer kunt vervolgen. Daar betaal je dan wel weer voor. Met een gemiddelde volle accu van 65 kWh ben je daardoor al snel 50 euro kwijt. Gelukkig is er een simpele manier om op snelladen te besparen.

De sleutel tot de korting? Een abonnement! De meeste laadboeren hebben een eigen abonnement bij je laadpas. We bekijken in dit artikel vier laadpaalbeheerders die je veel tegenkomt langs de snelweg: Fastned , Ionity , Tesla en Shell . Ook de laadpas van de ANWB bespreken we.

Kosten en besparingen

In onderstaande tabel zie je in één oogopslag wat je kwijt bent voor één volle accu van 65 kWh inclusief de volledige maandelijkse abonnementskosten. Zoals je ziet zijn er verschillende abonnementsvormen bij Ionity. Bij Tesla heb je met één volle accu nog niet genoeg geladen om tot een besparing te komen. Daar moet je minstens 77 kWh voor laden.

ANWB

Bij de ANWB-laadpas werkt het helemaal anders. De ANWB is geen CPO (Charge Point Operator) met een eigen snellaadnetwerk, maar een EMSP (E-Mobility Service Provider). Daarmee kun je bij een miljoen laadpunten in binnen- en buitenland opladen van verschillende laadbeheerder. Daarvoor betaal je eenmalig 2,95 euro. Vervolgens kun je er een abonnement bij nemen. Hiermee betaal je gewoon het laadtarief van de paalbeheerder plus 3,99 euro abonnementskosten aan de ANWB. Laad je zonder ANWB-abonnement? Dan betaal je een starttarief van 0,89 euro per laadsessie.

Abonnement Prijs per kWh Maandkosten / Vaste kosten Totale kosten (1x 65 kWh + 1 mnd abo) Netto besparing (incl. abo) FASTNED







Geen abonnement € 0,77 € 0,00 € 50,05 - Met abonnement € 0,54 € 5,99 € 41,09 € 8,96 IONITY







Zonder abonnement € 0,76 € 0,00 € 49,40 - Ionity App (gratis) € 0,72 € 0,00 € 46,80 € 2,60 Motion € 0,54 € 5,99 € 41,09 € 8,31 Power € 0,43 € 11,99 € 39,94 € 9,46 (Max. besparing) SHELL RECHARGE







Geen abonnement € 0,78 (+ € 0,35 start) € 0,00 € 51,05 - Shell Recharge Prem. € 0,59 € 8,34 € 46,69 € 4,36 TESLA SUPERCHARGING







Geen abonnement € 0,48

(afhankelijk van piek/daluur) € 0,00 € 31,20 € 1,54 Met abonnement € 0,35

(afhankelijk van piek/daluur) € 9,99 / mnd € 32,74 Voordeliger bij laadsessie van 77 kWh of meer ANWB







Geen abonnement Volgens laadpaal € 0,89 / sessie (€ 2,95 eenmalig) Afhankelijk van laadpaal Voordeliger bij < 6 laadsessies/mnd Met abonnement Volgens laadpaal € 3,99 / mnd (€ 2,95 eenmalig) Afhankelijk van laadpaal Voordeliger bij ≥ 6 laadsessies/mnd

Advies

Dus, hoe moet je het nu aanpakken? Er zijn een paar mogelijkheden:

Eén volle accu is al genoeg om quitte te spelen: Bij netwerken zoals Fastned en Ionity Verdien je de abonnementskosten al bij je allereerste volle accu (65 kWh) ruimschoots terug. Daar zit je dus al snel goed. Activeer vóór je vakantie : Ga je een maand op reis? Zet een Ionity Power- of Fastned-abonnement aan op de dag van vertrek. Op een retourtje naar Frankrijk of Duitsland (waar je al snel zes keer moet laden) loopt de besparing op tot 120 euro! Zeg direct weer op: Omdat alle genoemde abonnementen maandelijks opzegbaar zijn, kun je ze bij thuiskomst meteen weer stopzetten zodat je niet vastzit aan doorlopende vaste lasten als je in de weken en maanden erna niet meer hoeft snel te laden. Gebruik ANWB op de bestemming : Gebruik de ANWB-laadpas met abonnement als je op je vakantiebestemming veelvuldig gebruikmaakt van lokale laadpalen, zodat je geen losse starttarieven per keer hoeft af te tikken.

Let op: de genoemde laadtarieven zijn de Nederlandse tarieven van juli 2026. Later in het buitenland zullen deze tarieven verschillen.

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