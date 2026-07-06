Op vakantie met de EV? Laad NIET in Duitsland!

Wie deze zomer met een benzine- of dieselauto naar het zuiden trekt, weet dat de oosterburen spekkoper zijn . Benzine tanken in Duitsland is doorgaans een stuk goedkoper dan in Nederland. Maar hoe zit dat als je met de elektrische auto naar de camping gaat? Dan draaien de rollen volledig om.

Mobiliteitsbedrijf Shuttel deed onderzoek naar laadsessies van 250.000 Nederlandse EV-rijders. Zij hebben daarmee inzicht in de bedragen die werden betaald voor snellaadsessies in het buitenland. Hieruit rolt een lijstje met gemiddelde laadkosten per killowatuur. Zo weten we wat de goedkoopste en duurste vakantielanden zijn qua snellaadkosten.

Duurste en goedkoopste EV-snellaadlanden

De allergoedkoopste snelle stroom voor je auto vind je in EV-land Denemarken. Tenminste, op basis van een kleine steekproef dan. Hierna vinden we Frankrijk en Spanje. Zij zitten met hun laadprijzen flink onder de gemiddelde prijs aan de Nederlandse snellader van 62 cent per kWh.

Denemarken - €0,45/kWh Frankrijk - €0,49/kWh Spanje - €0,52/kWh Zwitserland - €0,59/kWh België - €0,61/kWh Kroatië - €0,61/kWh Nederland - €0,62/kWh Italië - €0,62/kWh Oostenrijk - €0,62/kWh Duitsland - €0,67/kWh

Dit lijstje kun je met de vakantie in je voordeel gebruiken. Ga je bijvoorbeeld naar Frankrijk of Spanje? Dan kun je goedkoper opladen in Frankrijk of Spanje dan in België. Is Italië je eindbestemming, dan kun je maar beter in Italië zelf of Zwitserland stekkeren.

Kostenverschil snelladen: Ardèche vs Gardameer

Om de verschillen in laadtarieven tastbaar te maken, berekent Shuttel de indicatieve laadkosten voor een retourrit vanaf Utrecht naar twee populaire vakantiebestemmingen: de Franse Ardèche en het Italiaanse Gardameer. Er is uitgegaan van een gemiddelde EV met een verbruik van 20 kWh per 100 kilometer.

Het retourtje naar de Franse Ardèche kost ongeveer 225 euro aan snellaadkosten. Ga je naar het Lago di Garda? Dan zul je zo’n 288 euro aan snellaadkosten hebben: een verschil van ruim 50 euro en 28 procent. Het is dus geen reden om je Italiaanse vakantieplannen om te boeken denk ik, maar het is toch leuk om te weten als je nog twijfelt.

Let wel even op als je in het buitenland gaat stekkeren. Bij sommige laadpalen moet je per minuut betalen . Als je je auto ‘s nachts aan de lader hangt en de dag erna er pas weer af haalt, kan het laadbonnetje oplopen naar honderden euro’s.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover