Deze hypercar wil als eerste de 500 km/u-grens slopen

Jaren geleden leek 400 km/u al een snelheid die je alleen in racegames kon halen. Tegenwoordig is dat bijna een opwarmrondje voor hypercars. En nu denkt een Chinese fabrikant lachend de volgende magische grens te kunnen passeren. BYD gaat namelijk proberen om als eerste met een productieauto de 500 km/u aan te tikken. Besef dat even.

Bijna 3.000 pk moet helpen

Voor die krankzinnige missie stuurt BYD wederom de Yangwang U9 Xtreme het asfalt op. Dat is niet zomaar een U9 met een extra stripingpakket, maar een flink aangepakte versie van de elektrische hypercar. Misschien ken je hem beter als: snelste productieauto ter wereld.

De vier elektromotoren produceren samen een volledig krankzinnige 2.977 pk. Alsof dat nog niet genoeg is, kreeg de auto een compleet nieuw aeropakket met een gigantische splitter, een mega diffuser en een forse swan-neck achtervleugel. Ook de actieve wielophanging werd aangepast om de bijna 2.480 kilo zware EV bij snelheden waar een verkeersvliegtuig jaloers op wordt netjes op het asfalt te houden.

Hij was er al bijna

De recordpoging vindt in november plaats op de hogesnelheidsbaan van ATP Papenburg in Duitsland. Volgens BYD kwam de Yangwang daar vorig jaar al tot 496 km/u. Dat is natuurlijk al vrij vlot, maar volgens de Chinezen zat er dus nog meer in.

Uit de telemetrie zou namelijk zijn gebleken dat testrijder Marc Basseng nog ongeveer anderhalve seconde vol gas had kunnen blijven rijden voordat de veiligheidsprocedures hem dwongen op de rem te trappen. En precies die anderhalve seconde moet nu het verschil maken tussen "bijna" en een snelheid die begint met een vijf.

Waarom eigenlijk? Omdat het kan

Kijk, niemand koopt straks een Yangwang U9 omdat hij graag met 500 km/u over de A2 richting Utrecht wil knallen. Tenminste, dat denk ik. Maar dit soort recordpogingen gaan allang niet meer over praktisch nut.

Ze gaan gewoon over keiharde prestige. Over laten zien dat jouw ingenieurs iets kunnen waar de rest alleen maar over praat. En eerlijk: een elektrische auto van bijna tweeënhalve ton richting de 500 km/u sturen zonder dat de accu oververhit raakt of de banden spontaan besluiten met pensioen te gaan, is technisch gezien best wel indrukwekkend.

Of het daadwerkelijk lukt, weten we in november. Maar alleen al het feit dat een Chinese fabrikant tegenwoordig serieus praat over 500 km/u met een productieauto, laat zien hoe hard de hypercarwereld de afgelopen jaren is veranderd.

Via: Autoblog.com

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