Snelste productieauto op Pikes Peak heeft gewoon nog een 5,5-liter V8!

Nu de autowereld gedomineerd wordt door razendsnelle elektrische hypercars met duizenden pk’s lijkt een evenement als de Pikes Peak International Hill Climb een kat in't bakkie voor de EV’s. Toch is de auto in de interessantste klasse, die van de productieauto’s, geen EV.

Afgelopen weekend werd er weer flink geklommen op het 156 bochten tellende parcours. De snelste tijd was er voor een enorm dikke en elektrische Ford Mustang Mach-e . Bij de auto’s die je wel gewoon op de openbare weg mag gebruiken, is de Chevrolet Corvette ZR1X de grote winnaar.

Achter het stuur van de 'Vette' zat IndyCar- en Pikes Peak-veteraan JR Hildebrand. Hij joeg de Amerikaanse hypercar in een fabelachtige tijd van 9:30,104 naar de 4,3 kilometer hoge top in Colorado. Daarmee was hij maar liefst 23 seconden sneller dan het vorige officiële record dat werd gereden met een pre-facelift Porsche 992 Turbo S .

Helemaal stock was de ZR1X niet. De Corvette kreeg voor de start alleen wat verplichte veiligheidsaanpassingen zoals een rolkooi, racegordels en een brandblussysteem. Een belangrijk hulpmiddel voor de heuvelklim zit op de vooras: de elektromotor. Deze ultieme Corvette-uitvoering heeft een 5,5-liter twin-turbo V8 die de achterwielen aandrijft, maar ook een e-motor op de voorwielen. Waar traditionele achterwielaangedreven supercars constant vechten tegen overstuur, trok de elektromotor op de vooras de ZR1X als een magneet door de haarspeldbochten. Samen zorgt de aandrijflijn voor 1.250 pk.

Supercar-prestaties voor een 'prikkie'

Nu hebben we nog geen Pikes Peak-tijden van de sportiefste straat-EV’s, zoals de Taycan Turbo GT met Manthey Kit of Rimac Nevera R, omdat daarmee nog geen recordpogingen hebben gedaan. Zolang houdt de sterkste Corvette ooit het record. Het leukste detail is misschien nog wel het prijskaartje . De Chevrolet Corvette ZR1X staat in de boeken met een vanafprijs van omgerekend ongeveer 180.000 euro. Een heleboel geld, maar noem jij maar eens een hybride auto in deze prijsklasse die net zo hard gaat als deze Corvette.

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